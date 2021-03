von SK

Zwar sind die ganz kalten Wintertage überwunden und die meterhohen Schneeberge längst geschmolzen, dennoch ist auch auf der Baar ein wenig Winter zurückgekehrt. Wie lange die März-Schneeschauer noch anhalten? Wohl nicht mehr allzu lange, doch kalte und ungemütliche Temperaturen sind laut Wetterbericht auch in den kommenden Tagen zu erwarten.

Sind die Witterungen dann wieder freundlicher, ist der Fürstenberg – an dessen Hang auch der gleichnamige Ortsteil Hüfingens zu finden ist – nicht nur an warmen Sommertagen sowohl für Touristen als auch für Einheimische ein beliebtes Ausflugsziel, um dem stressigen Alltag zu entfliehen und die Natur genießen – eine Freizeitbeschäftigung, die durch Corona einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft eingenommen hat.