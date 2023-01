von Andrea Hauger

Das erste Treffen für seine Altersgruppe

Johannes Götz freut sich schon sehr auf das bevorstehende Narrentreffen in Behla. “Das Narrentreffen hat viel zu bieten. Erst recht, wenn es wie für andere Jugendliche in meinem Alter das erste Narrentreffen ist, bei dem man so wirklich weg darf“, so der 16-jährige Schüler.

Er werde hier bestimmt auf viele Freunde und Bekannte treffen. Götz hilft bei den Vorbereitungen dort mit wo er gebraucht wird und freut sich sehr, dass er bei diesem Ereignis mitwirken kann.

Johannes Götz | Bild: Andrea Hauger

Der Ehrgeiz der Belaher beeindruckt

Georg Vetter, 57, Ausbilder und Organisator des Events, sagt: “Der Ehrgeiz und die Motivation der Belaher ist wirklich bemerkenswert. Das Narrentreffen wird ein super Fest geben.“

Alle seien voller Elan mit dabei und es arbeiteten alle Hand in Hand. Ein Highlight sei die Vielfalt beim Essensangebot. Neben typischen Rennern wie Pommes, Wurst, Schnitzel und so weiter würden auch Flädlesuppe, Datschweckä oder Käsespätzle angeboten.

Georg Vetter | Bild: Andrea Hauger

Die Detailplanung besticht

Thomas Koßbiehl ist bei dem Narrentreffen zuständig für die Wasserversorgung und Sanitäranlagen. “Aus meiner Sicht ist unser Narrentreffen super organisiert. Es wurde mit viel Liebe zum Detail geplant und das sieht man auch.“

Ganz Behla freue sich schon lange auf das Narrentreffen und bringe sich deshalb sehr gut mit ein, freut sich der 55-Jährige Kraftfahrzeug-Mechaniker. So seien zum Beispiel neben den sanitären Anlagen in der Halle nochmals mehreren Toilettenwagen geplant worden .

Thomas Koßbiehl | Bild: Andrea Hauger

Das Narrendorf der kurzen Wege

Monika Vetter-Bausch und ihre Tochter Corinna Vetter freuen sich, dass in Behla nach der langen Corona-Pause ein Narrentreffen stattfinden kann. Die 60 Jahre alte Verwaltungsfachangestellte und Kassiererin bei den Landfrauen meint, die Behlaer hätten schon vor zehn Jahren bewiesen, wie man ein super Narrentreffen stemmen könne.

„Und dieses Jahr legen wir noch eins drauf“, fügt sie an. “Ich freue mich besonders auf das große Narrendorf. Es ist alles sehr nah beieinander und trotzdem überall ein ganz unterschiedliches Angebot“, ergänzt die 21-Jährige.

Monika Vetter-Bausch (links) und Corinna Vetter | Bild: Andrea Hauger

Die Porsche-Musikanten spielen auf

Bernd Eberling bringt den großen Umzug in Erinnerung. „Das wird sicher ein Highlight“, wirbt der Softwarenentwickler, der beim Fest hilft.

Des Weiteren freue er sich darauf, mit den Porsche-Musikanten, einer Besetzung mit Musikern aus Behla und den umliegenden Dörfern, bei der Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang Musik zu machen. Was auch noch toll wäre: gutes Wetter. “Andererseits kann man sich ja sonst auch mit warmer Kleidung behelfen“, so der 51-Jährige.

Bernd Eberling | Bild: Andrea Hauger

Die leckeren Bratwürste der Feuerwehr

Ralf Bogenschütz, Elektroingenieur und Abteilungskommandant, schwärmt vom Narrentreffen des Jahrzehnts, das bevorstehe.

Ralf Bogenschütz | Bild: Andrea Hauger

„Es steckt echt viel Arbeit drin und auch viel organisatorisches Talent. Wir hoffen natürlich, dass dies unseren Festbesuchern auch auffällt“, so der 30-Jährige. Besonders freuen dürften sich die die Narren auf die leckeren Behlaer Bratwürste bei der Feuerwehr.