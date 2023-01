Tausende Narren haben am nächsten Wochenende ein gemeinsames Ziel: Behla. Von Freitag, 27. Januar, bis Sonntag, 29. Januar, lädt die Wetti-Zunft zum Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SN).

Und weil gut gelaunte Hästräger gerne bestens verpflegt und abwechslungsreich unterhalten werden wollen und überdies ungern Durst leiden, steckt hinter der Geburtstagsfete der Bellemer Narren, die dieses Jahr 50 Jahre alt werden, ein immenser Organisationsaufwand.

Der entsteht etwa beim Aufbau und Betrieb des Narrendorfs. Rund um die Baarblickhalle, in der am Samstagabend der Brauchtumsabend stattfinden wird, wächst dieser Tage eine Zeltlandschaft. Vier Zelte werden unmittelbar neben der Halle beziehungsweise auf dem Sportplatz unter der Regie von Christian Sauter aufgebaut.

Der Dachverband Die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SN) verbindet 54 Mitgliedsvereine von A wie Aasen bis W wie Wolterdingen. Davon sind 40 im Schwarzwald-Baar-Kreis beheimatet. Die SN wurde 1971 in Klengen gegründet. Seit 2017 ist Anne-Rosel Schwarz aus Wolterdingen Präsidentin.

Sie haben beachtliche Maße. Die beiden von der Wetti-Zunft und dem Musikverein betriebenen Barzelte messen etwa 25 mal 15 Meter, die beiden Zelte, in denen die Essensausgabe stattfindet, sind 35 beziehungsweise 30 Meter lang und 15 Meter breit.

Die Vorbereitungen aus der Luft: Rund um die Baarblickhalle entsteht das Narrendorf zum Freundschaftstreffen der Wetti-Zunft vom 27. – 29. Januar in Behla. | Bild: Jonas Vetter

„Vor den Barzelten wird es eine Eingangskontrolle geben“, sagt Jonas Vetter, Beisitzer im Narrenverein und für die Homepage zuständig. Rein dürfen nur Erwachsene.

Der Zugang für Jugendliche ist lediglich in Begleitung eines Elternteils erlaubt. „Der Muttizettel wird nicht akzeptiert“, kündigt Vetter an. Sperrstunde wird Freitag und Samstag jeweils 3 Uhr sein.

Nach den Umzügen muss es schnell gehen

Vetter betont, dass der Verein ohne die Hilfe der Vereine im Dorf sowie Unterstützern aus den Nachbardörfern dieses Fest kaum stemmen könnte. Sei es beim Nachtumzug am Freitag, bei dem mehr als 1000 Hästräger und eine unbekannte Zahl an Zuschauern erwartet wird, sowie beim Sonntagsumzug mit mehr als 2500 beteiligten Narren und der Zahl X an auswärtigen Besuchern: Jedes Mal muss es nach der Veranstaltung schnell gehen, um den Ansturm Hunderter Durst und Hunger leidender Festgäste zu bewältigen.

Um die Verpflegung kümmern sich in der Zunft Georg Vetter und Thomas Koßbiehl. „Die Getränke werden von der Zunft beschafft und an die wirtenden Vereine weitergegeben“, sagt Jonas Vetter. Auch beim Essen hat man versucht, durch gemeinsamen Einkauf die Vorbereitung zu vereinfachen.

Das Narrendorf entsteht: Markus Storz (links) und Felix Bogenschütz setzen Zeltplatten. | Bild: Jonas Vetter

Schaut man auf den Speiseplan, dürfte niemand Hunger leiden dürfen. In der Baarblickhalle und auf dem Parkplatz serviert die Wetti-Zunft Schnitzel mit Pommes, Schnitzelwecken und Grill- beziehungsweise Currywurst. Bei den Landfrauen gibt es Flädesuppe, belegte Wecken, Fischbrötchen und Kaffee und Kuchen.

Auf dem Hallenvorplatz gibt es beim der Wetti-Zunft Pizza, Schupfnudeln, Wurst und Pommes. Die Feuerwehr erwartet Hungrige auf dem Sportplatz im Zelt. Käsespätzle, Steaks mit Pommes sowie Grill-, Curry- und Bratwürste bekämpfen den Hunger. Ebenfalls auf dem Sportplatz bietet die Bläserjugend Grillwurst und Datsch-Weckle an.