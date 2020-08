von Roger Müller

Elsbeth und Karl-Heinz Albert feiern am heutigen Samstag einen großen Tag. Sie blicken auf 50 Ehejahre zurück. Kennen gelernt haben sich die Beiden beim Fahrradfest in Neudingen. Zwar hatte man sich etwas ineinander verguckt, dennoch dauerte es dann noch ein wenig, bis der richtige Funke übersprang.

Zunächst zog man dann nach Allmendshofen in eine gemeinsame Wohnung, 1976 war dann das eigene Häuschen in Hüfingen fertig gebaut, und dort leben sie bis heute.

„Full time-Oma und -Opa mit Leib und Seele“

Karl-Heinz Albert, Gipser im Ruhestand, und seine Frau Elsbeth freuen sich über ihre drei Kinder Birgit, Claudia und Marcus, die ihnen zwischenzeitlich sechs Enkelkinder bescherten. „Full Time Oma und Opa sind wir mit Leib und Seele“, sagt Elsbeth Albert lachend im heimischen Garten.

Hinzu kommt, dass sie sechs Tage die Woche früh morgens dafür sorgt, dass der SÜDKURIER pünktlich im Briefkasten der Leser steckt. „Das mache ich jetzt seit 47 Jahren, und möchte, wenn es irgend geht, die 50 Jahre auf alle Fälle noch vollmachen“, so die 73-Jährige nicht ohne Stolz.

Ein Jahr lang als Gipser in Libyen

Ein Jahr lang lebte Elsbeth Albert alleine in den langen Ehejahren, aber nicht etwa wegen eines Zwistes, sondern aufgrund eines Auslandseinsatzes ihres Ehemannes. Denn Karl-Heinz Albert war ein Jahr lang im Libyen als Gipser tätig. „Er sah nach dem Jahr so verändert aus aufgrund der Bräune und mit einigem weniger an Gewicht, ich dachte schon, als ich ihn vom Flughafen abholte, das ist der Verkehrte, den ich da wieder mit nach Hause nehme.“

Gern auf Tour nach Italien

Viele schöne Urlaube prägten die 50 Jahre ebenfalls, bis vor wenigen Jahren waren sie noch aktiv mit PKW und Wohnwagen unterwegs. Oft steuerten sie Italien und Südtirol an, auch zahlreiche Wanderungen absolvierten die Zwei. Das Rezept für solch lange gemeinsame Ehezeit? „Viel arbeiten, damit man nicht so viel aufeinander hockt“, antwortet der 78-Jährige augenzwinkernd. Elsbeth Alber sagt lachend: „Als Ehefrau so viel Geld ausgeben, dass sich der Ehemann keine andere leisten kann.“