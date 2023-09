Die Vorbereitungen für den dritten Zukunftsdialog sind abgeschlossen. Dieses Mal wird jedoch nicht die Hüfinger Stadthalle zentraler Veranstaltungsort sein. Es läuft andersrum: Die Stadtverwaltung will zu den Bürgerinnen und Bürgern kommen.

„Zukunftsdialog on Tour“ lautet das Motto in diesem Jahr. Ziel sei es, zu schauen, dass der Dialog zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt gestärkt wird. Es soll ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen der Stadtverwaltung, den Bürgern und Gemeinderatsmitgliedern werden. „Eine Ergänzung zur jeweiligen Ersten Gmond“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier gegenüber dem SÜDKURIER.

Wo sehen wir Hüfingen in den kommenden Jahren? Welche Themen und Wünsche sind relevant? Für den frischgebackenen Hauptsamtleiter der Stadt Hüfingen, Erich Lafera, der den Zukunftsdialog also das erste Mal begleitet, sei dies eine ganz besondere Form der Bürgerbeteiligung. „Das persönliche Reinhorchen in die Bürgerschaft und der persönliche Austausch mit dem Bürgermeister, Verwaltung und Akteuren sind hier grundlegend“, erklärt er. Die Agenda für die Ortsteile kommt aus der Bürgerschaft, und daher sind es die Themen, die die Bürger interessieren und beschäftigen, sinniert er weiter. Eine Spurgruppe, die sich aus Mitgliedern der verschiedenen Bevölkerungskreise zusammensetzt, erarbeitete im Vorfeld in Zusammenarbeit mit der Konstanzer Firma Translake, die auch die beiden vorherigen Veranstaltungen gestaltet und begleitet hatte, die diversen Themenbereiche. Für diese Gruppe hat der Bürgermeister eine ganz besondere Definition parat: „Man muss es sich so vorstellen wie beim Ski-Bergsteigen. Einige gehen voraus und legen eine Spur. Dann kann die Berggruppe auf einem gut angelegten Weg den Gipfel erreichen.“

An den jeweiligen Veranstaltungen haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, mit den Stadtverantwortlichen über die Themenbereiche ins Gespräch zu kommen, also sich wieder aktiv an der Politik beteiligen.