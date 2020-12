Hüfingen Nur für Abonnenten vor 15 Minuten

Die Spielwiese für kreative Ideen: Neue Pläne für brachliegendes Grundstück an der Friedenstraße

Es ist eine prominente Fläche in Zentrumsnähe: Was soll auf der Wiese an der Friedenstraße in Hüfingen gebaut werden? Jetzt hat ein Architekturbüro vier Visionen präsentiert