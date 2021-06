Die Dorfrocker lassen die Landwirte hochleben: In ihrem neuen Song „Der King“ besingen die drei fränkischen Brüder die Arbeit der Bauern und landen damit einen Hit. In weniger als einer Woche erreichte der Videoclip zur Single über eine Million Aufrufe bei Facebook und Youtube. Jetzt sind sie laut einer Mitteilung zusammen mit ihrer Band im Rahmen der deutschlandweiten Traktor-Konzert-Tour im Hüfinger Ortsteil Fürstenberg zu Gast: am Montag, 21. Juni, ab 19 Uhr. Alle Karten sind bereits vergriffen.

Große Vorfreude

Nach bereits mehreren ausverkauften Traktorkino-Konzerten in den vergangenen Wochen – unter anderem in Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Allgäu – freuen sich die Dorfrocker ganz besonders auf ihr Gastspiel im Südschwarzwald, heißt es. „Endlich wieder das Gefühl zu erleben, auf der Bühne mit den Leuten gemeinsam die Atmosphäre einer Live-Veranstaltung zu spüren, das ist super. Und wir wissen, dass die Leute im Schwarzwald feierfreudig sind“, werden die Dorfrocker in der Mitteilung zitiert.

Auch die Veranstalter der Junglandwirte Schwarzwald-Baar sind demnach begeistert: „Was die Dorfrocker momentan auf die Beine stellen, ist einzigartig und verdient höchsten Respekt“, so die Verantwortlichen. Nicht nur, dass sie mit ihrer aktuellen Konzertreihe und ihrer neuen Single „Der King“ Sprachrohr und Unterstützer für den Bauernstand seien, sondern auch die Resonanzen dazu seien unglaublich. Allein im Juni stehen die Dorfrocker der Mitteilung zufolge mit ihrer Band für 25 Konzerte auf der Bühne, in zahlreichen Regionen Deutschlands. Die allermeisten Konzerte seien bereits nach wenigen Minuten ausverkauft gewesen.

Zu wenig Anerkennung

Die Dorfrocker, seit Jahren bekannt durch zahlreiche TV-Shows, sind nicht nur drei Brüder, sondern auch drei Landwirtsenkel. Ihr neuer Song, den sie gemeinsam mit dem bayerischen Comedy-Shootingstar „Addnfahrer“ aufgenommen haben, liege ihnen besonders am Herzen: „Wir sind der Meinung, dass den Bauern gerade in letzter Zeit zu wenig Anerkennung und Respekt entgegengebracht wird. Sie sind es, die dafür sorgen, dass wir alle Milch im Supermarkt, Brot beim Bäcker oder Wurst beim Metzger kaufen können. Sie sind die Ernährer des Volkes.“