von Andrea Wieland

Als Narrenrat in einem Narrenverein hat man um die Fasnetzeit einiges zu tun. Beim Narrenverein Kehrwieder Mundelfingen kommt da einmalig noch eine Spezialaufgabe hinzu: Die Neuzugänge des Elferrats werden spätestens nach drei bis vier Jahren zum Narrenvater. Das heißt: Dieser Narrenrat ist als „Chef der Fasnet“ an allen Veranstaltungen präsent.

Die größte Herausforderung stellt jedoch die Wahl beziehungsweise das Geheimhalten der auserwählten Narrenmutter dar. Die Dame muss aus Mundelfingen stammen und die Wahl muss bis zum Kehrwiederball am Samstagabend geheimgehalten werden, insbesondere vor den restlichen Elferrats-Kollegen.

Benedikt Gut und Katharina Springindschmitten waren 2020 die Narreneltern in Mundelfingen und kümmerten sich vorbildlich um die Narren. Archivbild: Andrea Wieland | Bild: Andrea Wieland

Dies erweist sich in einem knapp 600 Seelen zählenden Dorf nicht immer als einfach: So muss zum Beispiel darauf geachtet werden, dass man vorab mit seiner Auserwählten nicht in der Öffentlichkeit gesehen wird oder gar das Auto vor dem Haus parkt, denn die Elferrats-Kollegen versuchen einiges, dem Narrenvater auf die Schliche zu kommen. Besonders, da der Vorstand Tippzettel ausfüllt, wer wohl die Narrenmutter sein wird, und der Gewinner einen Preis bekommt.

Der soziale Aspekt ist wichtig

Hauptaufgabe der Narrenmutter ist es, am Sonntagabend das traditionelle Essen für den Elferrat auszurichten. Dort lassen sich die Herren nämlich ordentlich verwöhnen. Gleichzeitig wird an diesem Abend ein erster Tipp abgegeben, wer die Auserwählte des kommenden Narrenvaters sein wird, denn dieser steht an der vorhergehenden Fasnet bereits fest.

Bei den Narreneltern steht nicht nur das Feiern im Fokus, sondern auch der soziale Aspekt. So wird der Narrenvater zum Beispiel an der Seniorenfasnet des DRK am Fasnetfritig zur Servicekraft, am Fasnetmentig werden alle Mundelfinger besucht, welche gerade im Krankenhaus sind, und am Fasnetdienstag müssen die Narreneltern Kreativität zeigen: Sie sind für Spiel und Spaß der jüngsten Dorfbewohner zuständig.