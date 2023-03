Eine schnelle Anbindung an das Bahnnetz bis nach Freiburg – das hat die Anbindung der Breisgau-S-Bahn gebracht. Auch an kleineren Bahnhalten in der Region ist es nun möglich, zuzusteigen. Auch in Hausen vor Wald gibt es einen Bahnhalt, nur leider macht dort keine Bahn halt – sie rauscht lediglich durch.

Wenn es nach Bürgermeister Michael Kollmeier und Landrat Sven Hinterseh geht, dann soll das zukünftig allerdings der Fall sein. Dass der dortige Bahnhalt wieder reaktiviert wird, das steht schon länger auf der Agenda der Stadtverwaltung.

Ans Ministerium

Im Januar haben Kollmeier und Hinterseh daher ein Schreiben aufgesetzt und nach Stuttgart zum Verkehrsministerium geschickt, verbunden mit eben jener Bitte. „Wir nehmen einen wiederholten Anlauf und erinnern daran, Hausen vor Wald doch bitte wieder als Bahnhalt zu reaktivieren“, sagt Michael Kollmeier.

Man könne die Beobachtung machen, dass der Zug überall entlang der Gemeinden in Richtung Freiburg halte – nur eben in Hausen vor Wald nicht. „Es steht jetzt wieder eine Überprüfung der Breisgau-S-Bahn an. Und wir wollen vor einer weiteren Beurteilung den Bahnhalt hier voranbringen“, so Kollmeier weiter.

Schwarzwald-Baar Neue Busse, bessere Taktung: Deutliche Verbesserungen im Nahverkehr Das könnte Sie auch interessieren

Schützenhilfe bekommt er dabei auch von den Landtagsabgeordneten der Region. Guido Wolf (CDU) hat selbst einen Brief an den Verkehrsminister Winfried Hermann in dieser Angelegenheit verschickt und Martina Braun (Grüne) hat sich vor ein paar Tagen die Situation vor Ort angesehen.

„Ich freue mich, dass wir über Parteigrenzen hinweg Hilfe bekommen“, so Hüfingens Bürgermeister. „Das Interesse der ländlichen Region wird massiv eingebracht und wir müssen es immer wieder laut sagen, dass wir einen Bahnhalt brauchen.

Was sagt das Ministerium?

„Der aktuelle Fahrplan der Breisgau-S-Bahn zwischen Freiburg und Villingen lässt keine weiteren Haltepunkte zu. Qualitäts- und Anschlussverluste wären die Folge“, sagt Wenke Böhm, stellvertretende Leiterin der Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit des Verkehrsministeriums.

Damit ist die Sache jedoch nicht komplett vom Tisch. „Mittel- bis langfristig soll im Rahmen der Zukunftskommission Breisgau-S-Bahn ein neues Betriebskonzept erarbeitet werden. Dabei werden insbesondere auch neue Haltepunkte untersucht“, so Böhm weiter.

Hüfingen Ist das Aquari so kalt, dass die Kinder einen Neopren-Anzug brauchen? Das könnte Sie auch interessieren

Hausen vor Wald werde dort gleichberechtigt mit untersucht. Abhängig von den verkehrlichen Randbedingungen und der Wirtschaftlichkeit werde dann über die konkreten Haltepunkte entschieden.

„Die Region vor Ort ist aber über die Landkreise in den Prozess eingebunden und angehalten mögliche Vorschläge zur näheren Untersuchung vorzulegen“, heißt es aus der Pressestelle.