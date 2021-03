von SK

Der Vogel des Jahres 2021 lässt es sich in der Region gut gehen: Das zeigt dieses Foto, das SÜDKURIER-Leser Jens Borchers am Hüfinger Riedsee aufgenommen und unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat.

Mehr als 455.000 Menschen stimmen ab

Zum ersten Mal wurde der Vogel des Jahres von der Bevölkerung gewählt. Die Wahl fiel im Rahmen einer Umfrage des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) mit 59.338 Stimmen (17,4 Prozent) auf das Rotkehlchen, auf Platz zwei folgt die Rauchschwalbe (52.410 Stimmen, 15,3 Prozent), Platz drei geht an den Kiebitz (43.227 Stimmen, 12,6 Prozent). Angaben des Organisators zufolge beteiligten sich über 455.000 Menschen an der Wahl. Das Rotkehlchen trägt nun bereits zum zweiten Mal den Titel.

Fürstenberg Dieses Foto beweist: Der Winter auf der Baar hält sich tapfer Das könnte Sie auch interessieren

Wahlprogramme gibt es übrigens nicht nur bei politischen Abstimmungen wie jüngst der Landtagswahl. So stellte sich das Rotkehlchen laut Nabu in seinem Wahlprogramm vor: „Ob im Wald oder im Garten: Ich mag‘s gern unordentlich. Unter Laub und Zweigen finde ich mein Futter und liebe es, mich im Gestrüpp zu verstecken. Dabei bin ich gar nicht scheu. Ich komm gern näher, wenn ihr eure Beete umgrabt. Schließlich fällt dabei manchmal was für mich ab. Wählt mich, wenn ihr Vielfalt im Garten liebt!“