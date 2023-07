Auch in diesem Jahr steht der September in Hüfingen ganz unter dem Zeichen der Keramik. Die 31. Internationalen Keramikwochen mit dem Töpfermarkt auf dem Sennhofplatz am 9. und 10. September nehmen einen besonderen Platz im kulturellen Jahreskalender Hüfingens ein.

Wie die Stadtverwaltung informiert, starten die Keramikwochen dieses Jahr nicht wie langjährig gewohnt mit der Vernissage der Ausstellungen am Freitagabend, sondern mit Beginn des Töpfermarktes am Samstag, 9. September, um 10 Uhr. Parallel findet eine Vorschau der Ausstellungen von Annett Ulrike Meier aus Weimar und Simon Manoha aus

Rocles/Ardèche (Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich) im Stadtmuseum statt. Offiziell eröffnet werden die Ausstellungen am Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr im Rathausfoyer.

Auf dem Töpfermarkt wird es dieses Jahr einige neue Gesichter und Arbeiten zu entdecken geben. Um eine stärkere, spannendere Durchmischung von bekannten, renommierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in der Region noch unbekannten, jungen und frischen Positionen zu gewährleisten, wurden, neben der sorgsamen

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, auch gezielt Künstlerinnen und Künstler eingeladen, deren Schaffen eine interessante Bereicherung für das Publikum darstellt. Die Wettbewerbsausstellung der Töpfermarktteilnehmer um den jurierten, mit 1000 Euro dotierten Keramikpreis der Stadt Hüfingen sowie den Publikumspreis wird ab Samstag, 10 Uhr, unter dem Titel „Glanzstücke – The Best of the Year 2023“ in der Rathausgalerie zu sehen sein. Die diesjährige Jury bilden der in Hüfingen bekannte und geschätzte Keramikkünstler Manfred Emmenegger-Kanzler, Bürgermeister Michael

Kollmeier und Kuratorin Ariane Faller-Budasz.

Auch weitere Höhepunkte erwarten die Besucher am Töpfermarktwochenende. So wird beispielsweise der in Japan ausgebildete polnisch-australische Teemeister Adam Sōmu Wojciński, der in Marseille lebt, unter Einbeziehung der ausgestellten Teeschalen von Simon Manoha am Samstag, um 16 Uhr im Museum sowie am Sonntag, um 16 Uhr auf dem Töpfermarkt zeitgenössische Teezeremonien durchführen.

Das Programm findet sich online auf den Internetseiten der Stadt und des Stadtmuseums Hüfingen.