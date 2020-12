Rechtzeitig vor Weihnachten sind die Sanierungsarbeiten am zweiten Bauabschnitt in der Schaffhauser Straße beendet worden. Die Freigabe für den Verkehr erfolgte laut Presseinformation der Gemeinde Hüfingen am Donnerstag.

Die Straßenbauarbeiten erstreckten sich über eine Länge von knapp 280 Meter von der Einmündung der Hausener Straße bis zur Einmündung der Dögginger Straße. Dabei wurden auf der Straßen und dem Geh- und Radweg mit Nebenflächen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.

Dank für gute Zusammenarbeit

Bürgermeister Michael Kollmeier bedankte sich anlässlich der Baustellenabnahme bei den Ingenieurbüros, den beteiligten Baufirmen, dem Regierungspräsidium, dem Zweckverband Breitband und der ESB für die „gute und konstruktive Zusammenarbeit“ während der Sanierung der Schaffhauser Straße. Laut Mitteilung sagte Kollmeier weiter: „Herzlich danken möchte ich auch allen Anliegern und Anwohnern, die während der Bauphase Einschränkungen in Kauf nehmen mussten.“

Die Bauarbeiten, die von der Hüfinger Tiefbaufirma Behringer durchgeführt wurden, hatten am 14. Juni begonnen. Dabei wurde die Straßen auf eine Breite von 6,75 Meter verengt und auf der Nordseite der Straße ein breiterer Geh- und Radweg angelegt. Durch die Fahrbahnverengung soll die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen reduziert und dadurch mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden.

Bushaltestellen sind jetzt barrierefrei

Gleichzeitig wurden die Bushaltestellen auf Höhe des Autohauses Albert barrierefrei ausgebaut. Die Bauarbeiten umfassten außerdem eine neue Gasleitung, die Erneuerung der Wasserleitungen und die Verlegung von Breitband- und Stromkabeln.

Das neue Buswartehäuschen mit barrierefreier Haltestelle an der Schaffhauser Straße in Hüfingen. | Bild: Stadtverwaltung Hüfingen

Modernisiert wurde auch die Beleuchtung, inklusive neuer Beleuchtungskabel. Ebenfalls neu gebaut wurde eine Regenwasserentsorgung im Baustellenbereich. Um den Gewässerschutz zu verbessern, wurde das Regenüberlaufbecken Mönchshof mit dem Neubau eines Drosselschachtes modernisiert. Der dritte und vorerst letzte Bauabschnitt findet voraussichtlich 2022 statt.