Das Hüfinger Rathaus kennt Martin Reiser schon gut. Zwar hat der neue Sachgebietsleiter Ordnungswesen/EDV seine Stelle und damit die Nachfolge von Svenja Freitag angetreten, doch es ist nicht das erste Mal, dass er in der Verwaltung von Bürgermeister Michael Kollmeier arbeitet.

Der 27-Jährige hat bereits im Rahmen seines Studiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ein Praktikum in Hüfingen absolviert. „In Hüfingen durfte ich bereits im Praktikum von Anfang an sehr viel Verantwortung übernehmen“, blickt Reiser auf diese Zeit zurück. Hüfingen kannte er schon, weil er während seines BWL-Studiums im Lidl-Zentrallager gearbeitet hat. Mit seiner Arbeit als Praktikant im Rathaus scheint der Vater einer zweijährigen Tochter überzeugt zu haben: Beispielsweise wenn die Hüfinger Hallen wieder geöffnet werden, dann tun sie das mit einem Konzept, das Reiser während seiner Praktikanten-Zeit erarbeitet hat. Kollmeier spricht von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und Reiser habe „so imponiert“, dass man die Stelle lieber so lange unbesetzt gelassen habe, bis Reiser sein Studium beendet hat.

Reiser soll Verwaltung in ein neues Zeitalter führen

Nachdem Martin Reiser Ende Februar die Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst – Public Management – erfolgreich mit dem Hochschulgrad Bachelor of Arts abgeschlossen, tritt er in Hüfingen nicht nur seine erste Stelle an, sondern wurde bereits von Kollmeier in das Beamtenverhältnis berufen und zum Stadtinspektor zur Anstellung sowie zum Eheschließungsstandesbeamten ernannt. „Langweilig wird es mir auf keinen Fall. Es wird richtig spannend“, sagt Reiser. Aktuell liegt der Fokus der Arbeit auf allem, was mit der Corona-Krise zu tun hat. Dazu kommen die Aufgaben wie Standesamt, Melde-, Pass und Gewerbeamt, Gemeindevollzugsdienst, EDV. Organisation von Wahlen sowie Fragen des Zivil- und Katastrophenschutzes. Und die Stelle beinhaltet auch Projekte wie Digitalisierung und sonstige Zukunftsentwicklungen.