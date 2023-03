Es war Anfang der 1990er Jahre. Hans-Dietrich Genscher war bereits seit einer gefühlten Ewigkeit deutscher Außenminister. Und Mitglied der FDP. Jener Partei, der Adolf Baumann in diesen Jahren beitrat: mit dem Ziel, nach 25 Jahren mit der Arbeit aufzuhören, wie es Genscher nach einem Vierteljahrhundert in mehreren Ministerämtern vorgemacht hatte.

Bei Baumann wurden es ein paar Jahre mehr. Vielfältig engagierte er sich 40 Jahre lang kommunalpolitisch: im Ortschaftsrat Mundelfingen, im Hüfinger Gemeinderat und im Kreistag. Seit 30 Jahren ist Adolf Fraktionssprecher der gemeinsamen Fraktion von Freie Wähler, FDP und UWV, und seit 20 Jahren Bürgermeister-Stellvertreter.

Seit Donnerstag, 2. März, ist Schluss. Auf eigenen Wunsch scheidet der der 76-jährige Kommunalpolitiker aus dem Hüfinger Gemeinderat aus. Für ihn rückt in der FW/FDP/UWV-Fraktion Markus Sulzmann nach. Sein Kreistagsmandat behält Baumann. „Das ziehe ich noch durch“, sagt er. 2024 stehen die nächsten Wahlen an.

2022: Der ehemalige Landes-Wirtschaftsminister Ernst Pfister (links) verleiht Adolf Baumann die Reinhold-Maier-Nadel. | Bild: Rainer Bombardi

Die Welt der Dörfer und den ländlichen Raum mit seinen Gegebenheiten kennt Adolf Baumann, seit er auf der Welt ist. Dabei stammt er aus einem liberalen Elternhaus. „Wir waren immer liberal, Mitglieder unserer Familie haben sich schon an der Badischen Revolution 1848 beteiligt“, erklärt er stolz.

Eine Schule mit zwei Lehrern und bald 80 Schülern

Die Schule absolvierte er in Mundelfingen. Dort wurden 70 bis 80 Schüler von zwei Lehrern in zwei Klassen unterrichtet; die eine Klasse für die Erst- bis Viertklässler und die andere für die Klassen 5 bis 8.Danach arbeitete er in der Landwirtschaft seiner Eltern Adolf und Maria Baumann mit.

Im Alter von 25 Jahren orientierte er sich beruflich neu. Bei der Firma Freilacke in Döggingen absolvierte er eine kaufmännische Lehre, begann danach im Einkauf und übernahm wenig später die Abteilungsleitung und war Mitglied der Geschäftsleitung. Der Firma Freilacke hielt er die Treue bis zu seinem Ruhestand Anfang 2012.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte er sich auch in mehreren Vereinen. Sein Erinnerungsschatz ist geprägt durch etliche Momente in der Hüfinger Kommunalpolitik. Bedeutsam waren für ihn der Bau der Festhalle, der Rathausbau und die mehrfache Erweiterung und Modernisierung der Luzian-Reich-Schule. Dazu kamen die ganzen Kindergärten, Bürger- und Festhallen in den Stadtteilen.

2013: Für seine vielfältigen Verdienste um Mundelfingen wird der frührere Ortsvorsteher Adolf Baumann von seinem Nachfolger Michael Jerg in der Silvesterversammlung im Bürgersaal von Mundelfingen gewürdigt. | Bild: SK-Archiv

Als Vorteil nach der Eingemeindung sieht er, dass Hüfingen schon ein flächendeckendes Wassernetz hatte, das seither ständig gepflegt und optimiert wurde. Als wegweisenden und weitsichtigen Beschluss sieht er rückblickend das Votum des Gemeinderats der damals selbstständigen Gemeinde Mundelfingen. Anfang der 1970er, noch vor der Zwangseingemeindung, stimmte dieser für den Anschluss an das Hüfinger Abwassernetz. Das gemeinsame Netz ging 1982 mittels eines Pumpwerks in Betrieb.

Familie und Freizeit Adolf Baumann (76) wuchs mit drei Geschwistern in Mundelfingen auf. Seine Eltern Adolf und Maria Baumann betrieben eine Landwirtschaft. Im April 1975 kam er in den Ortschaftsrat Mundelfingen, wo er von 1990 bis 2003 auch Ortsvorsteher und zugleich auch Standesbeamter in Mundelfingen war. 1982 kam er in den Hüfinger Gemeinderat. Seit 2004 ist er im Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Angelika Baumann einen Sohn und eine Tochter. Seine Hobbys sind Wandern, Gartenarbeit, Wald und Reisen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Entwicklung des städtischen Elektronetze gewesen. Die einzelnen Schritte zählt er auf: Zuerst sei die Kooperation mit der Triberger Firma EGT erfolgt, danach der Zusammenschluss mit Bräunlingen zur Energieversorgung Baar und als bisher letzten Schritt die Stromfusion mit Blumberg in der Energieversorgung Südbaar.

Lange und hart diskutiert habe man der Ausbau der Hüfinger Hauptstraße auf eine Breite von 6,50 Meter. Für Baumann im Ergebnis eine Entscheidung mit Augenmaß. Doch leider, so bedauert der Liberale, habe der gegenseitige Respekt im Hüfinger Gemeinderat im Laufe der Zeit nachgelassen. Jeder einzelne solle so abstimmen, wie er es für richtig empfinde, aber niemand gram sein, der anders abstimmt, so seine Devise. Von einem Fraktionszwang hält er überhaupt nichts.

2022: Kreisrat und Bürgermeister-Stellvertreter Adolf Baumann ordnet beim Hüfinger Zukunftsdialog seine Klebepunkte an. | Bild: Lutz Rademacher

Mit Max Gilly, Anton Knapp und Michael Kollmeier hat Baumann drei Bürgermeister erlebt. „Jeder Bürgermeister hat seine Stärken“, sagt diplomatisch ein langgedienter Gemeinderat, der sich als Mensch des Ausgleichs sieht. Im Vergleich zu früheren Zeiten wünscht er sich in Hüfingen wieder mehr visionäre Kommunalpolitik: und zwar von allen Beteiligten.

Ohne Visionen könne es keine zukunftsorientierte Entwicklung geben. Die kostbarsten Güter, die es zu bewahren und zu pflegen gäbe, sind für Adolf Baumann Freiheit und Gemeinschaft: von der eigenen Familie über den eigenen Stadtteil bis hin zu einem gesamten Europa.

Jetzt nimmt er sich Zeit für die Familie

Nun sieht Baumann einem neuen Lebensabschnitt entgegen. „Ich freue mich, dass ich jetzt keine Verantwortung mehr zu tragen habe, und ich habe noch viele Ideen“, sagt er. Diese Zeit möchte er zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern und den fünf Enkeln verbringen, die in all den Jahrzehnten oft zurückstecken mussten.

„Ohne die Toleranz und Rückendeckung meiner Frau hätte ich meine berufliche und politische Tätigkeit nicht so ausüben können“, zeigt er sich dankbar. Geholfen habe ihm auch das Entgegenkommen seines Arbeitgebers.