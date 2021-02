von Andrea Wieland

Der Hüfinger Weißnarr, welcher 1834 erstmals auch als Hansel geschichtlich in Erscheinung trat, ist seit jeher Hauptfigur der Hüfinger Fasnet. Er gehört damit zu den ältesten Weißnarren. „Unser Hansel wird oftmals gemeinsam mit den Weißnarren aus Rottweil und Villingen als Urgroßvater der Baaremer Fasnet betitelt. Das macht uns natürlich sehr stolz. Außerdem gehört unser Hansel seit jeher zu den Weißnarren, welche Freihand gezeichnet werden. Das heißt, es gibt keinerlei Schablonen und jeder Hansel ist ein Unikat“, so Zunftmeister Christoph Köhler.

Bemalt wird das Weißnarrgewand mit Motiven der Fauna und Flora der Baar. Es sind unter anderem Hagebutten, Klatschmohn oder Feldblumen zu sehen. Das Rückenbild zeigt in der Regel ein Portrait, oft das einer Hüfinger Berühmtheit. „Wenn man an der Hüfinger Fasnet etwas erreicht hat, dann landet man irgendwann mal auf dem Rückenbild eines unserer Hansel“, erklärt Christoph Köhler.

Neben der bemalten Hose und Jacke mit Kapuze trägt der Hansel über Kreuz getragene Rollen, weiße Handschuhe und schwarze Schuhe, einen Fuchsschwanz und ein sogenanntes Foulard, ein Mailänder Halstuch. Die mit einem Blumenkranz geschmückte Glattlarve sowie ein geflochtener Weidenkorb vervollständigen das Häs. Damit der Hansel an der Fasnet nicht alleine auf die Gass muss, wird er oft von einem Hüfinger Gretli begleitet. Diese Figur trägt eine Baaremer Tracht und ist eigentlich keine Fasnetfigur, jedoch an der Seite des Hansels aus der Hüfinger Fasnet nicht mehr wegzudenken.

Altzunftmeister Thomas Schmid im Hanselehäs, der jetzige Zunftchef Christoph Köhler im Amtsornat und Baptistle Daniel Bucher beim Hüfinger Zunftball 2020. | Bild: Roland Sigwart

Ihren Hansel tragen die Hüfinger bei jeder Gelegenheit. „Da der Hansel von Hand bemalt ist, muss man sehr bedacht damit umgehen. Dies hält die Narren jedoch nicht davon ab, ihn an Umzügen und auch im Anschluss sowie an der Hüfinger Fasnet vom Schmotzigen Dunschtig bis zum historischen Hanselumzug am Fasnetdienstag zu tragen“, erklärt Christoph Köhler.

„Bei der Narrenzunft kann sich jeder einen Zunfthansel ausleihen. Man kann sich auch privat einen Hansel malen lassen. Dies kostet jedoch ein bisschen mehr, da die Künstler viel Kreativität und Zeit in ein solches Häs stecken“, ergänzt Christoph Köhler. Aufgrund dessen wird ein solches Hansel-Häs oft über Generationen vererbt.

Kinder können an einem Malwettbewerb teilnehmen

Damit auch in diesem Jahr jeder einen solchen Hansel sehen kann, haben sich die Hüfinger etwas einfallen lassen: In Kooperation mit der Stadt wurde der städtische Christbaum zum Narrenbaum umdekoriert. Auch wird in den Schulen und Kindergärten ein Fasnetmalbuch mit den Hüfinger Narren verteilt, inklusive der Ortsteile.

„Wir veranstalten zusätzlich einen Malwettbewerb, bei welchem Kinder Fasnetbilder malen und in den Narrenkasten der Narrenzunft Hüfingen werfen sollen. Es wird ein Preis verlost, deshalb darf der Name und die Anschrift nicht fehlen“, so Christoph Köhler.