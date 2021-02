Der DRK-Ortsverein Hüfingen hat laut Pressemitteilung seit Jahresbeginn ein durch Spenden finanziertes Auto für seine Einsätze. Bisher mussten die ehrenamtlichen Helfer vor Ort (HvO) – der Hüfinger Mete Ünal (22 Jahre, Jurastudent in Konstanz) und DRK-Bereitschaftsleiter Alexander Buttler (36 Jahre, Vertriebsmitarbeiter bei ResMed) Tag und Nacht mit ihren Privatfahrzeugen ausrücken.

Schneller am Einsatzort

Die Aufgabe der beiden ausgebildeten Rettungssanitäter ist es, am Notfallort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinische Hilfe zu leisten. Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das ihnen nun zur Verfügung steht, bietet mehrere Vorteile. Zum einen kommen die Helfer durch den Einsatz von Blaulicht und Martinshorn schneller und sicherer an den Einsatzort und werden dort besser und schneller wahrgenommen.

Zum anderen bietet das eingebaute Funkgerät eine bessere Kommunikation zur Leitstelle in Villingen. Das bei Einsätzen benötigte Material ist in einem fest eingebauten Schrank verstaut. Dadurch ist es immer vollständig und schluckt nicht wie bisher die Hälfte des privaten Kofferraums. Was dem Ortsverein nun noch fehlt, ist ein sogenanntes RescueTrack. Dies ist ein spezielles Navigationssystem, welches der Leitstelle den Fahrzeugstandort und Status übermittelt.

Ortsverein auf Spenden angewiesen

Das Einsatzgebiet des DRK-Ortsvereins umfasst nicht nur Hüfingen: Im vergangenen Jahr entfielen von 105 Einsätzen knapp 50 auf Bräunlingen und Bräunlinger Ortsteile. Die übrigen 50 Einsätze fanden in Hüfingen und den Ortsteilen, sowie bei Verkehrsunfällen auf den Bundesstraßen 27 und 31 statt. In einem Fall wurden die Helfer vor Ort sogar nach Donaueschingen gerufen. Das Einsatzgebiet fasst somit rund 110 Quadratkilometer.

Da die Arbeit der Helfer vor Ort ehrenamtlich erfolgt, ist der DRK-Ortsverein immer wieder auf Spenden angewiesen, um laufende Kosten für Versicherung, Kraftstoff und Einsatzmaterial zu decken.

Spendenkonto des DRK-Ortsvereins: Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN DE21 6945 0065 0240 0001 41, BIC SOLADES1VSS, Verwendungszweck: Helfer vor Ort.