Der Bund der Generationen: Wie sich die Veteranen der Landjugend Hausen vor Wald an ihre aktive Zeit erinnern

Ein Verein, welcher Generationen miteinander verbindet: So lässt sich die Landjugend Hausen vor Wald wohl am besten beschreiben. Sie ist ein Verein, der in seinem 51-jährigen Bestehen teilweise gar drei Generationen einer Familie als Mitglieder hatte. Ein Jugendbund mit erfahrenen Helfern, wenn es darauf ankommt.