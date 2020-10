Im Stadtmuseum für Kunst und Geschichte stellen die Künstler Denise Moriz und Jörg Mandernach unter dem Titel „pas de deux“ ab morgen ihre Werke aus. Die Vernissage ist an diesem Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr, im Foyer der benachbarten Stadthalle. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Stadtmuseums hervor.

Aufgrund der aktuellen Auflagen des Infektionsschutzes werden Interessenten gebeten, sich vorher per Mail unter anmeldung@stadtmuseumhuefingen.de anzumelden. Die Einführung spricht Kuratorin Ariane Faller-Budasz. Für Musik sorgen Jörg Mandernach an der E-Gitarre, mit Kinderinstrumenten und Fundstücken sowie Dirk Milchraum am Schlagzeug und mit Küchengeschirr.

Ausbildung in Stuttgart

Jörg Mandernach wurde laut Pressemitteilung 1963 in Saarbrücken geboren und studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Moritz Baumgartl, Wolfgang Gäfgen und Roland Winkler. Seit 1999 ist er Dozent an der Kolping Kunstschule Stuttgart.

Seit mehr als 20 Jahren erforscht Mandernach die Möglichkeiten, Zeichnung und Malerei über die Fläche hinaus in den Raum hin zu erweitern. Seine aktuell vorherrschenden Motive umkreisen die Frage nach Wahrnehmung und Wandelbarkeit von Identität und der damit einhergehenden Metamorphosen.

Diese Bleistiftzeichnung von Jörg Mandernach hat den Titel „lock down look up“. | Bild: Moriz/Mandernach

Denise Moriz, geboren 1959 in Lörrach, studierte ebenfalls an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Moritz Baumgartl und Paul Uwe Dreyer.

Virtuelle Verbindung mit Menschen

Im Stadtmuseum zeigt sie Auszüge einer Portraitserie in Aquarell auf Büttenpapier, in der sie sich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten auseinandersetzt. Die Aquarelle entstanden vor allem im Lockdown – die Künstlerin verband sich virtuell mit Menschen, denen sie immer schon begegnen wollte.

Walentina Tereschkowa: Ein Portrait aus der Serie der Künstlerin Denise Moriz, entstanden in diesem Jahr. | Bild: Moriz/Mandernach

Moriz war Ende der 1990er Jahre als Kunsterzieherin am Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen tätig und stärkte dort auch Kunstinteresse von Kuratorin Ariane Faller-Budasz. Das Künstlerpaar lebt in Ludwigsburg.