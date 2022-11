von Rainer Bombardi

Der Süden von Hüfingen verändert in Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebietes Loretto sein Erscheinungsbild. Das bringt auch Chancen der Neugestaltung im Straßenverkehr: in optischer Hinsicht, aber auch in Sachen Verkehrssicherheit.

Idealer Durchmesser von 32 Meter

Auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Fahrzeugverkehr einigte sich der Gemeinderat. Auf der Dögginger Straße ist ein Kreisverkehr auf Höhe der Einmündung Mönchshof und der westlich gelegenen Eisenbahnbrücke vorgesehen. Das planende Ingenieurbüro Greiner beschreibt einen Kreisverkehr mit 32 Meter Durchmesser als ideal. Den damit verbundenen erhöhten Flächenbrauch und die doppelt so hohen Kosten nahm der Gemeinderat in Kauf, da sich neben einer erhöhten Sicherheit die südliche Einfahrt von Hüfingen auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbilds zum Positiven ändern dürfte.

In Verbindung mit dem Kreisverkehr ist entlang der Dögginger Straße ein Geh- und Radweg geplant, den der Rat ebenso befürwortete wie eine Querungshilfe neben der Einmündung Lorettoweg. Christof Faller (CDU) verwies auf den Erhalt der vorhandenen Straßenbreite von 6,75 Metern. Die Straße müsse lastwagentauglich ausgebaut sein, sei sie doch auch als Zufahrtsmöglichkeit für den nach Bräunlingen führenden Lkw-Verkehr genehmigt.

Skodell will schmälere Fahrbahn

Die Kreisel-Anbindung und ein Rad- und Gehweg entlang der Dögginger Straße ist auch ganz im Sinne von Kerstin Skodell (SPD). „Je schmaler die Straße, desto langsamer wird gefahren“, plädierte sie für eine Reduktion der Fahrbahnbreite auf 6,25 Meter.

Adolf Baumann (FDP/FW/UWV) plädierte dafür, bei Fahrbahnbreite und Querungshilfe eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums (RP) abzuwarten. Die Anbindung des Neubaugebiets Loretto mit einem Kreisverkehr befürworte er ebenso, wie Michael Steinemann (Grüne / BFO).

Steinemann erinnerte daran, dass die Schaffhauser Straße mit ihren 6,75 Meter noch immer relativ großzügig ausgestaltet ist. „Zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge haben bei einer Reduktion der Breite die größte Mühe aneinander vorbeizukommen“, berichtete Christof Faller aus eigener Erfahrung. Jetzt soll das RP die Reduktion der Fahrbahnbreite prüfen.