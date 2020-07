Seit 2015 ist Momodu Min­teh aus Gambia in Deutschland. In den Vorbereitungsklassen für Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) in Donaueschingen lernte er über seine Lehrerin Andrea Rothfelder aus Hüfingen auch deren Mann Max kennen. Die Verbindung ist gewachsen und Momodu Minteh wohnt nun schon seit einiger Zeit bei der Familie Rothfelder. Jetzt ist er Stifter in der Bürgerstiftung Hüfingen geworden, schreibt diese in einer Pressemitteilung.

Momodu Minteh wollte schon immer etwas Gutes tun dafür, dass er in Deutschland nach seiner Flucht so gut Fuß fassen konnte. In Corona-Zeiten hat er sich auf das Nähen besonnen, das er bei Andrea Rothfelder in der VABO-Klasse der Kaufmännischen Berufsschule gelernt hatte. Für seinen Betrieb, den Lehrherrn und die Mitarbeiter sowie seine Landsleute und viele Bekannte nähte er Mundschutzmasken und verkaufte sie.

Momodu Minteh greift die Idee von Barbara Straub auf

Jetzt hatte er neben seiner Lehrlingsvergütung bei dem Gartenbaubetrieb Halter in Rietheim endlich ein wenig Geld übrig, um seinem Wunsch, etwas Gutes zu tun, näher zu kommen. Da kam ein kleiner Zeitungsbericht gerade recht, in dem zu lesen war, dass Barbara Straub aus Fürstenberg mit Geld aus ihrer Maskenaktion Stifterin bei der Bürgerstiftung Hüfingen wurde. Nach Abstimmung mit seinen Vermietern und den Unterstützern Andrea und Max Rothfelder war es beschlossene Sache: 250 Euro sollen auch hier der Hüfinger Bürgerstiftung zugute kommen.

Am Arbeitsplatz und in Hüfingen gern gesehen

Momodu Minteh befindet sich im dritten Lehrjahr und wird von seinem Lehrherrn sehr gelobt. Er will ihn auf jeden Fall nach der Lehre übernehmen, auch wenn es mit der Schule vielleicht nicht so gut klappen sollte. Obwohl er schon gut Deutsch spricht und sich gut verständigen kann, ist der theoretische Schulstoff für ihn noch etwas schwierig.

Auch in Hüfingen ist Momodu gut integriert. Er spielt auch Fußball beim FC Hüfingen, wo er gern gesehen ist. Die einzige Sorge ist das künftige Bleiberecht. Das liege laut der Mitteilung daran, dass Menschen aus Gambia kein Anrecht auf Asyl haben, obwohl Gambia nicht als sicherer Staat gilt.