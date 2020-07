In Hüfingen stand am Samstag ein Dachstuhl in Flammen, die Feuerwehren Hüfingen, Bräunlingen und Donaueschingen hatte einen größeren Einsatz, meldet die Polizei. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache sei es zu dem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Alemannenstraße gekommen. Um 14.10 Uhr wurde nach Angaben der Polizei die Integrierte Leitstelle über das Brandgeschehen informiert.

„Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits offene Flammen am Dachstuhl sichtbar“, heißt es. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren aus Hüfingen, Bräunlingen, Mundelfingen und Donaueschingen mit insgesamt 64 Feuerwehrkräften „konnte ein Abbrennen des Gebäudes verhindert und der brennende Dachstuhl gelöscht werden“. Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 100 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe sich niemand im Gebäude befunden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.