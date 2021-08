von Rainer Bombardi

Die Vereine in Hüfingen erhalten auf Grund der Covid-19 Pandemie auch 2021 eine Sofortzahlung, die in Abhängigkeit des aus den Vereinsrichtlinien zu Grunde liegenden Sockelbetrags mindestens 200 Euro beträgt.

Der Gemeinderat votierte einstimmig für diesen Beschlussvorschlag, der zudem die Reduzierung der Betriebskostenbeteiligung für die Vereinsräume um 50 Prozent beinhaltet.

Der über Monate eingestellte Trainings- und Probebetrieb, der fehlende Erlös aus Veranstaltungen und das damit verbundene Erliegen der Vereinsaktivitäten motivierten den Gemeinderat zu seinem Votum, das aus finanzieller Sicht einer Zusatzausgabe der Kosten in Höhe von rund 13.500 Euro und ein Einnahmedefizit auf Grund der reduzierten Betriebskostenbeteiligung entspricht.

Stadträtin Kerstin Skodell (SPD) appellierte, auch die Jugendlichen zu denken, die keinem Verein angehörten und für die eine Fortführung des Stadtjugendreferats von immenser Bedeutung sei. Bürgermeister Michael Kollmeier sicherte seine volle Sympathie für die offene Jugendarbeit zu, die in Hüfingen auf jeden Fall fortgeführt werde. Der bisherige Kinder- und Jugendreferent Sasa Hustic beendet seine Tätigkeit nach 16 Jahren und beginnt am 1. September seine neue Stelle als Stadtjugendpfleger in Blumberg.

Weit weniger klar ist die Zukunft der Sauna im Aquari. Umgerechnet auf das im Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke ausgewiesene Defizit wird jeder Saunabesuch mit 24 Euro bezuschusst. Das ging aus dem von Stadtkämmerer Michael Binninger präsentierten Jahresbericht des Eigenbetriebs Stadtwerke hervor.

Diesbezüglich treibt vor allem das Minus im Saunabereich Stadtrat Adolf Baumann (FDP) die Sorgenfalten auf die Stirn. „Es kann nicht sein, dass ein Saunabesuch auch von jenen mitfinanziert wird, die dort gar nicht hingehen“, sprach Baumann von einem unpassenden Kosten/Nutzen Verhältnis. Michael Steinemann (Grüne, BFSO) plädierte ebenfalls für eine Schließung der Sauna. Christof Faller (CDU) und Kerstin Skodell (SPD) plädierten dafür, die Zukunft von Hallenbad und Sauna in einer der nächsten Sitzungen zu diskutieren.

Eine Absage erteilte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag, den Parkplatz am Gewerbekanal der Bräunlinger Straße zum jetzigen Zeitpunkt umzubauen. Die Argumente gegen eine Realisierung erstreckten sich von einer relativ teuren Lösung (Christof Faller) über den Vorschlag, einen Radweg in die Planungen einzubeziehen (Adolf Baumann) bis hin zum Vorschlag, die Sanierung in die bevorstehende Diskussion um die zukünftige Lösung der Verkehrssituation an der Kreuzung Bräunlinger /Schaffhauser Straße einzubeziehen.