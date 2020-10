Der geschäftsführende Vorstand und der Stiftungsrat der Hüfinger Bürgerstiftung haben sich nach einer monatelangen Corona-Pause erstmals wieder getroffen.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem personelle Veränderungen: Birgit Meisinger, die über sechs Jahre lang als Schriftführerin für die Bürgerstiftung tätig war, musste laut Pressemitteilung der Stiftung aus persönlichen Gründen aus diesem Amt ausscheiden. Sie stellte sich stattdessen für den Stiftungsrat zur Wahl.

„Eine besonders wichtige Einrichtung“

Und Ursula Kiefer, die bisher im Stiftungsrat war, wurde nun in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Adolf Baumann, der von Anfang an, also seit 2008, im Stiftungsrat mitwirkte, schied auf eigenen Wunsch aus. Rückblickend verabschiedete er sich mit den Worten „passt mir ja gut auf die Bürgerstiftung auf, das ist eine besonders wichtige Einrichtung in unserer Gesamtstadt.“

Baumann verabschiedete sich mit dem Wunsch, dass die Bewohner der Ortsteile künftig etwas mehr an der Bürgerstiftung teilnehmen sollten. „Die Bürgerstiftung stellt sich gleichermaßen auch in die Dienste der Ortsteile.“ Leider sei die Zahl der Stifter und Spender dort etwas mager.

Schulpreis für Lucian Reich Schule

Als besonders wertvoll wurde vom Stiftungsrat der in diesem Jahr für die Lucian Reich Schule eingeführte Schulpreis sowohl für die beste Leistung der Realschulprüfung, wie auch für den besten Hauptschulabschluss, gelobt. Leider konnten Corona-bedingt beim Schulabschluss nicht einmal die Eltern teilnehmen, sodass die Verleihung der Preise – eine Urkunde und je zwei 1-Gramm-Goldbarren – fast unbemerkt über die Bühne gehen musste.

Viele weitere Tagesordnungspunkte wurden abgearbeitet. Darunter auch der Jahresabschluss 2019, für den der Kassierer Hubert Bäurer und der Vorstand von den Anwesenden einstimmig entlastet wurden.

Die Bürgerstiftung, am 23. Oktober 2008 auf Initiative der Stadtverwaltung und des Gemeinderats gegründet, soll als gemeinnützige Einrichtung zu einem solidarischen Verantwortungsgefühl und einer Atmosphäre des „sich Kümmerns“ beitragen.