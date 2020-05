Die Kinder- und Jugendbibliothek in Hüfingen bietet ihren Lesern ab sofort einen neuen Service: Neben dem Eingang des Rathauses steht ein Kasten, in den fällige Bücher, Hörbücher und Filme gelegt werden können. Damit ist eine Rückgabe unabhängig von Tag und Uhrzeit möglich. Die Rückgabeboxen während des Marktes am Donnerstagnachmittag entfallen deshalb zukünftig.

Bücherei weiter geschlossen

Während das Rathaus seit gestern wieder geöffnet hat, müsse die Kinder- und Jugendbibliothek im dritten Obergeschoss weiter geschlossen bleiben, da dort die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, schreibt die Stadt.

Die Bücherei bietet aber weiterhin einen kostenlosen Bücher- und Medien-Lieferservice innerhalb des Stadtgebietes. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Bücherei: www.huefingen.de/bibo.