Brigach, Breg, Blasmusik, Bier und die Bundestraße 27 – So einiges, was zur Baar gehört fängt auch mit dem Buchstaben B an. Nun auch die neue Brass-Band namens Brass27. Neun junge Leute spielen zusammen.

Zunächst der Spaß im Vordergrund

„Ich hatte schon länger die Idee mit einer eigenen Band“, sagt Max Dietrich. Dann habe er vergangenes Jahr einige Musiker bei Festen angesprochen, ob sie nicht einmal Lust auf eine gemeinsame Probe haben würden. „So hat sich die erste Probe ergeben, da stand natürlich erstmal der Spaß im Vordergrund“, sagt er.

Ernst wurde die Sache aber trotzdem ziemlich rasch: Nach sehr kurzer Zeit, etwa zwei bis drei Proben stand dann schon der erste Auftritt in Fürstenberg an. Aus den Musikern wurde eine Band. Momentan wollen die Musiker einfach Spaß haben. „Wir freuen uns auf viele Auftritte auf großen Bühnen mit viel Publikum“, sagt Dietrich.

Der Name der Band soll die Wurzeln zur Region verdeutlichen: Der Name „Brass27“ stehe tatsächlich in Verbindung zur anliegenden Bundesstraße B27. Mit dem Name könne sich die Band gut identifizieren. Die B27 schließe fast direkt an fast alle Ortschaften der Mitglieder an. Ein bisschen Heimat. Und schließlich habe Heimat auch eine wichtige Bedeutung für die Band.

Hier ist die Band Brass27 bei einem Auftritt in Fürstenberg zu sehen | Bild: Tim Gehrke

Doch was spielt die Band?

Von der traditionellen Polka bis hin zu bekannten Rockklassiker und Partytiteln findet sich viel im Programm. „Wir sind gerade dabei unseren eigenen Stil zu finden“ sagt Dietrich.“ Die Band wolle sich von anderen Musikern abheben.

Die Mitglieder der Band Brass27 besteht aus neun Mitgliedern. Der 16-Jährige Louis Götz aus Behla und der 21-Jährige Oliver Mühling aus Hüfingen bilden das Bariton- und Tenorhornregister. Die 20-Jährige Lara Pohl spielt die Tuba und der 20-Jährige Philipp Rosenstiel das Schlagzeug. Beide kommen aus Hüfingen. Der 16-Jährige Vincent Fritschi spielt neben der Trompete auch noch Gitarre. Er kommt aus Pfohren. Die Hüfingerin Claudia Böhm (19), der Fürstenberger Max Dietrich (19) und 20-Jährige Robin Götz aus Behla vervollständigen das Trompetenregister. Für den Gesang sorgt die 20-Jährige Estelle Rech aus Öfingen.

Das funktioniere etwa gut durch eigene Arrangements. „Der Mix aus der elektronischen Gitarre und Blech ist auch etwas Besonderes und nicht bei jeder Band so zu hören“. Jeder könne Vorschläge bringen. Es könne auch gut sein, dass ein Bandmitglied schon Noten mit in die Probe bringt.

Wichtig ist deshalb, sich zum einen musikalisch abzuheben, jedoch aber den Zuhörern unseren Spaß am Muszieren und die Vielzahl Stile zu vermitteln.“ Dabei wolle die Band alle Altersgruppen ansprechen.

Brass27 spielen in Hausen vor Wald Video: Tim Gehrke

Geprobt werde von den Auftritten abhängig. Während der Auftrittsphase seien zwei bis drei Proben pro Monat gängig. Auch für nächstes Jahr habe die Band bereits einige Auftritte in Planung. „Besonders freuen wir uns aber auf unseren Auftritt zum 200-Jährigen Bestehen der Bräunlinger Stadtmusik im Juni kommenden Jahres“, sagt Oliver Mühling.

Brass 27 spielt in Grüningen. | Bild: Tim Gehrke

In der Zukunft wolle die Bands auch abseits der Bundestraße 27 und der Region bekannt werden. Für die Band sei es wichtig, auch mal rauszukommen, um Erfahrung zu sammeln und auch mal andere Feste zu sehen. „Wir freuen uns über Anfragen von außerhalb. Aber natürlich auch über lokale Anfragen“, so Mühling.

Blasmusik bietet riesige Möglichkeiten

Doch was fasziniert die Band an Blasinstrumenten? „Die Möglichkeiten mit einem Blasinstrument sind riesig“, stellt Claudia Böhm heraus. Man müsse sich nicht auf eine Stilrichtung zu beschränken. Jedes Bandmitglied habe in seinem heimischen Musikverein früh mit der Ausbildung begonnen.“ Zwar müsse man manchmal Zeit opfern, aber das würde sich rentieren, so Dietrich. Projekte, auch denen in der Gemeinschaft Musik entstehe, würden sich immer lohnen.