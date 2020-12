Hüfingen vor 35 Minuten

Brand in der Wessenbergschule: Glimpfliches Ende, aber mehrere Tausend Euro Schaden

Am Dienstag, 29. Dezember, hat es in einem Werkraum in der Hüfinger Wessenbergschule gebrannt. 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.