von Von: Andrea Wieland

Viel Freude bereitete Jung und Alt an Fronleichnam der Blumenteppich zum Selbstlegen in Hüfingen. Initiiert wurde die Aktion von Petra Moog. „Da es durch Corona nicht möglich ist, einen großen Blumenteppich zu legen, hatte ich bereits im vergangenen Jahr die Idee, einen ‚kleinen Blumenteppich‘, bei welchem sich jede Person beteiligen kann, ins Leben zu rufen“, sagt die Pfarrsekretärin. So bestehe die Tradition des Blumenteppichs weiterhin und die Leute freuten sich sehr, dass sie sich selbst einbringen können.

Mit Hilfe einer Schablone können die Gestalter des Hüfinger Blumenteppichs ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde mit einer Schablone mit Quadraten damit gestartet, den Teppich vor der Kirche Sankt Verena und Gallus zu legen. Im Anschluss wurde die Schablone dann mit freien Feldern für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Auch begeistert beim Blumenteppich legen (von links): Greta Moog, Simone Stihl, Martin Böhm, Ida und Michael Moog, Josef Walker

Ganz viel Freude bereitete dies den Hüfingern: Familie Lehmann aus Hüfingen etwa sammelte mit ihren Kindern Maximiliane, Mathilde und Magdalena bereits am Morgen die Blumen. Die Mädchen hatten dann einen Riesenspaß, sich am Teppich kreativ austoben zu können: „Es ist noch schöner, wenn man den Teppich selbst legen darf“, meinte Magdalena.

