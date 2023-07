Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Samstag gegen 16.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Lindenpark“ geworden. Unbekannte stahlen laut einer Mitteilung der Polizei einer 70-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche.

Diese hatte sie am Einkaufswagen hängen und für einen Moment unbeobachtet gelassen. Im Geldbeutel befanden sich knapp 200 Euro Bargeld.