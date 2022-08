Viel passiert ist im vergangenen Jahr bei der Flagfootball-Mannschaft von der Baar. Beim FC Hüfingen haben sie eine Bleibe gefunden, die jetzt auch dauerhaft ein Zuhause sein soll. Mehrere Ligaspieltage und der Big Bowl, Europas größtes Flagfootball-Turnier, standen 2022 auf dem Plan. Ein weiteres wichtiges Turnier steht außerdem an.

Schwarzwald Bowl statt Superbowl

Lange Wege sind an Turniertagen angesagt, Fahrten nach Mainz, Augsburg oder Starnberg stehen bei dieser Sportart auf der Tagesordnung. Aber insgesamt mit einem positiven Gefühl schaut Daniel Brill, Trainer und selbst Gründungsmitglied der Flagfootball-Mannschaft auf die Saison zurück, die noch nicht ganz zu Ende ist.

Und sie bietet noch einen besonderen Höhepunkt: Am 28. August ab 10 Uhr wird beim FC in Hüfingen das erste Heimturnier, der Schwarzwald Bowl ausgetragen, bei dem auch noch mal Ligapunkte gesammelt werden können. Die Nürnberg Hawks und die Stuttgarter Silver Arrows sind an diesem Tag die Spielpartner.

So funktioniert der Spielbetrieb

Die Liga funktioniert in diesem Sport anders, als man es vom Fußball kennt. Nicht jedes Wochenende wird gespielt, sondern es werden einzelne Turniere von den Mannschaften angeboten, für die man sich dann anmelden kann. Die Punkte, die bei den sechs besten Turnieren gesammelt werden konnten, werden am Ende summiert und ergeben die Abschlusstabelle.

Marcel Schmidt hat im Spiel gerade den Ball bekommen und versucht sich durch die Gegner auf dem Spielfeld vorwärts zu bewegen. Das Archivfoto stammt aus dem Jahr 2021. | Bild: Daniel Brill/Archiv

Mit dem sechsten und damit letzten Platz, bei nur einem Unentschieden waren die Hedgehogs am 24. April beim ersten Turnier 2022 bei den Augsburg Lions laut eigenen Angaben nicht zufrieden, deshalb hat man sich am 2. Juli bei den Mainzer Legionärs besonders ins Zeug gelegt.

Hier kam zwar auch nur der sechste Platz heraus, aber deutlich mehr Mannschaften hatten am Turnier teilgenommen und so landete man am Ende im soliden Mittelfeld. Am 18. Juni bei den Starnberger Argonauts kam dann schon der vierte Platz heraus, und bei den Schorndorfer Power Puffins, am 24. Juli 2022 gab es dann endlich den ersehnten Treppchenplatz. Hier wurde der dritte Platz erreicht.

Videoanalyse soll Niveau verbessern

Über die Saison verteilt sind in der Offense (Angriff) und Defense (Verteidigung) einige Defizite aufgefallen, die laut Verein der Tatsache geschuldet sind, dass das Team noch nicht sehr lange existiert und man nur durch Erfahrungen weiter lernen kann. Deshalb hat man auch versucht nach hohen Niederlagen wie zum Beispiel gegen die Kelkheimer Lizzards nicht die Köpfe hängen zu lassen, sondern die Videoanalyse dazu zu nutzen besser zu werden. Besonders aufregend sei dabei gewesen, sich mit Nationalspielern messen zu können.

So kann man mitmachen Die Hedgehogs suchen noch Mitspielerinnen und Mitspieler. Wer also flagfootballinteressiert ist, darf sich gerne unter www.blackforesthedgehogs.de weiter informieren oder den Verein über Instagram oder Facebook kontaktieren. Jeden Mittwoch von 18 bis 20 und sonntags von 13 bis 16 Uhr finden regelmäßige Trainings statt.

Außerdem hat die Mannschaft am Big Bowl in Walldorf, dem größten europäischen Flagfootball Turnier mit internationaler Beteiligung, teilgenommen. Hier ging es primär darum Erfahrungen gegen internationale Teams wie die London Rebells, den englischen Meister, die Atlantic Devils und Den Haag Hyenas, den niederländischer Meister, zu sammeln.

Erst das Turnier, dann Freundschaftsspiele

Am 28. August wird der Schwarzwald Bowl ausgetragen, das erste eigene Ligaturnier. Mit der Hoffnung, dass sich auch der ein oder andere Zuschauer in Hüfingen einfinden wird und auch noch mal Punkte gesammelt werden können, will die Mannschaft die Saison dann abschließen. Dann stehen nur noch Freundschaftsspiele auf dem Plan.

Eine Sorge bleibt aber, nämlich die Mannschaftsgröße. Um dauerhaft konkurrenzfähig zu sein, beziehungsweise zu bleiben, werden dringend noch Spielerinnen und Spieler gesucht. „An Spieltagen sind wir oft unter zehn Spielerinnen und Spieler. Andere Mannschaften reisen mit 15 bis 20 Spielern an. Das merkt man im ersten Spiel noch nicht, aber im dritten oder vierten dann“, sagt Daniel Brill.