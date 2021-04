Bei der Stadt Hüfingen sind bislang keine Hinweise dazu eingegangen, wer für die kaputte Sitzbank im Bereich Hasenwäldli verantwortlich ist. Zwischen dem 24. und 27. März war diese von unbekannten Tätern mutwillig zerstört worden. Dass sich daran noch etwas ändert, daran glaubt Hauptamtsleiter Horst Vetter eher weniger. „Die Sitzbank an dem Feldkreuz liegt abgelegen. Dort hat man das ganze Umfeld gut im Blick, das wird den Tätern entgegengekommen sein“, sagt er. Vielmehr sei es ihm wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass ein schöner Ort durch solche Aktionen von einzelnen Personen zerstört werde. „Sicherlich haben alle Gemeinden ein Stück weit mit dem Thema Vandalismus zu tun, was auch immer diese Menschen damit bezwecken wollen. Das versteht keiner“, sagt Vetter. Chaoten wie diese würden wohl immer wieder zuschlagen, anständige Menschen dagegen machten so etwas nicht. Sei ein Mensch gewaltbereit, könne sich Horst Vetter vorstellen, dass auch an anderer Stelle Dinge zerstört werden. Das müsse nicht zwingend organisiert beziehungsweise strukturiert sein.

Erst gerichtet

Das Feldkreuz am Hasenwäldli wurde erst im vergangenen Jahr neu hergerichtet, der Vorplatz mit Granitplatten ausgelegt und die nun leidtragende neue Sitzbank angebracht. Neben dem Kreuz wurde eine Linde gepflanzt. „Das ist ein schönes Plätzchen, gerade für ältere Menschen, die vielleicht eine Runde drehen und dort einfach ein paar Minuten idyllische Ruhe genießen möchten“, erzählt Hüfingens Hauptamtsleiter. Umso ärgerlicher sei es, dass nun ein oder mehrere Chaoten negativ in diese Idylle eingegriffen hätten. Trotz allem soll die Sitzbank laut Vetter erneuert werden, die Situation vor Ort wieder aufgehübscht werden. „Darum kümmern wir uns schon zeitnah, aber es dauert auch immer etwas, bis das Material beschafft und verarbeitet ist“, erklärt er.

Hinweise zur mutwilligen Zerstörung nimmt die Stadtverwaltung Hüfingen unter Telefon (07 71) 600 932 entgegen.