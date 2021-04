Der Mann hatte ein Fahrrad dabei, war aber laut Mitteilung der Polizei so betrunken, dass er es nicht benutzen konnte. Die Polizei geleitete den Betrunkenen zu seiner Wohnunterkunft. Ein paar Stunden rief der Mann die Polizei erneut auf den Plan, da er jetzt in seiner Unterkunft randalierte. Da es weder einem Mitbewohner noch der Polizei gelang, ihn zu beruhigen, musste der Betrunkene die Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam verbringen.