Ein Holzbauunternehmen will sich vergrößern, und das interessiert die Bürger: Behlas Ortsvorsteher Christoph Martin registrierte bei der Sitzung des Ortschaftsrats unerwartet viele Einwohner in den Zuschauerreihen.

In der Sitzung ging es im Wesentlichen um die Erweiterung des Unternehmens am südlichen Ortsrand Behlas. Die Firma plant, sich aufgrund einer kontinuierlich guten Auftragslage auf einer Fläche von 0,59 Hektar zu erweitern. Das soll im Anschluss an die bestehende Betriebsfläche geschehen. In den Planungen sind eine Betriebs- und Produktionshalle sowie kleinere Büroflächen vorgesehen. Vor wenigen Tagen machte die Anpassung des Flächennutzungsplans den Weg für dieses Vorhaben frei: Die landwirtschaftliche Grün- und Ackerfläche wird in eine Gewerbefläche umgewandelt.

Gemäß Axel Philipp vom Ingenieurbüro Gfrörer stehen noch Beurteilungen den Umwelt- und Naturschutz betreffend aus – zum Beispiel, wie Schmutz- und Regenwasser entsorgt werden. Dennoch sei es möglich, im Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans Römerstraße-Süd zu beschließen. „Wir signalisieren damit einheimischen Firmen, dass sie sich am Standort Behla weiterentwickeln können“, freute sich Bürgermeister Michael Kollmeier. Davon profitiere die Gesamtentwicklung des Ortes. Der Neubau ist in einer Länge von 85 Metern geplant und darf eine Höhe von 14 Metern nicht überschreiten. Es ist eine Dachbegrünung vorgesehen. Auch der Verkauf von Produkten des Unternehmens wird erlaubt sein. Abteilungskommandant Ralf Bogenschütz appellierte, in dem Gebiet rasch einen Hydranten zu setzen, damit die Feuerwehr im Ernstfall mit Löschwasser versorgt ist. Bürgermeister Kollmeier sicherte Abhilfe zu.