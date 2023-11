Der Begriff Bergesel hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Ganz besonders im Hüfinger Teilort Fürstenberg. „Was vor einigen Jahren noch als eine Beleidigung für uns Fürstenberger galt, ist heute unser Stolz“, so beschreibt die Häswartin Heidi Gut vom Narrenverein Bergesel die Entwicklung. Aber womit hat das zu tun?

Der Narrenverein Bergesel Fürstenberg wurde 2017 gegründet und ist mittlerweile der Stolz der Fürstenberger. „Bis 2017 gab es in Fürstenberg keinen Narrenverein. An der Fasnet waren die meisten mit der Musikkapelle unterwegs, beziehungsweise die Dorffasnet wurde von unterschiedlichen Vereinen und Gruppierungen organisiert“, erklärt der Vorsitzende Lukas Binninger.

An der Fasnet 2016 sei dann der Wunsch einiger junger Fürstenberger gewachsen, einen eigenen Narrenverein zu gründen. Zuerst überlegten die Initatoren, welche Figur sie r gerne darstellen möchten. Hexen, Teufel oder Geister?

Alles wurde ausgeschlossen, da es aus ihrer Sicht bereits genug solcher Figuren an Fasnet gibt. „Wir wollten eine Figur mit historischem Hintergrund und eine Figur, welche sich gut in die Baaremer Fasnet eingliedern kann erschaffen“, erinnert sich Binninger zurück. „So kamen wir auf die Idee, einen Bergesel darzustellen.“

Esel als Fürstenbergs Lebensader

Die Bergesel seien vor dem Stadtbrand am 18. Juli 1841 praktisch die Lebensader der Fürstenberger gewesen. Damals befand sich das Dorf noch auf der Kuppe des Fürstenberges und es gab keine Wasserleitung zum Dorf. Deshalb mussten die Bewohner das benötigte Wasser mit ihren Eseln vom nahe gelegenen Schächer holen. „So entstand der Spottname Bergesel“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Jonas Preis.

Das Bergesel-Häs Das Häs der Bergesel besteht aus einer Hose und einer Jacke, die dem Eselfell nachempfunden ist. Auf der Rückseite der Jacke befindet sich ein handgemaltes Motiv, welches von den Mitgliedern frei wählbar ist, jedoch einen Bezug zum Ort Fürstenberg haben muss. Handschuhe und schwarze Schuhe, welche die Hufen symbolisieren sollen, ergänzen das Kostüm. Hingucker sind die Masken, bei denen der Gesichtsausdruck ebenfalls wieder selbst gewählt werden kann. Ein lederner Schellengurt symbolisiert das Tragegestell und somit die Last der historischen Bergesel.

Nach dem großen Brand wurde das Dorf am Fuße des Berges neu aufgebaut und die Esel hatten keinerlei Verpflichtungen mehr „und können seitdem die Dorffasnet genießen“ scherzt Lukas Binninger. „Somit wurde die Idee geboren – und der Verein konnte im Februar 2017 von neun Fürstenbergern im Alter von 16 bis 26 Jahren gegründet werden.“

Bereits beim Frühjahrskonvent des gleichen Jahres stellte man sich bei der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) vor und stellte den Antrag auf die Aufnahme in die Vereinigung. Die Aufnahme in die Vereinigung war bereits zur Gründung das erklärte Ziel des jungen Vereines.

Narrenverein trifft einen Nerv im Ort

Nicht nur bei den Mitgliedern der SNV, sondern auch im Ort Fürstenberg traf der junge Narrenverein einen Nerv: „Bereits im ersten Jahr hatten wir 37 Neumitglieder. Seitdem wächst unser Verein stetig. Mittlerweile haben wir rund 60 aktive Mitglieder und circa 25 Kinder und passive Mitglieder“, freut sich Binninger.

„Man hatte das Gefühl, dass der ein- oder andere Fürstenberger auf die Gründung eines Narrenvereins nur gewartet hat“, fügt Schriftführerin Maria Mayer hinzu. Die Bergesel haben da offensichtlich ein Vakuum gefüllt.

Mit einem Tanz begeistern die Bergesel nicht nur an der Dorffasnet sonder zum Beispiel auch beim diesjährigen Herbstkonvent der Schwarzwälder Narrenvereinigung. | Bild: Andrea Hauger

Mit den steigenden Mitgliedern wird auch immer mehr Verantwortung an der Dorffasnet übernommen. So wird der Bunte Abend inzwischen mitgestaltet und eine Besenwirtschaft namens Eselschenke wurde ins Leben gerufen.

Beim diesjährigen Herbstkonvent der SNV rückte das erklärte Ziel des Vereins, die Aufnahme in die Narrenvereinigung wieder näher: Die Bergesel wurden als Gastzunft in die Vereinigung aufgenommen.

Vereinigung ist begeistert

„Ich bin begeistert, wie sich der Narrenverein Bergesel Fürstenberg entwickelt hat und somit eine Plattform für die gesamte Dorfgemeinschaft bietet. Sie pflegen das Fasnetbrauchtum und vermitteln an alle Generationen altbewährte Traditionen. Der Verein fördert damit die Gemeinschaft und den Zusammenhalt“, sagt die Präsidentin der SNV, Anne-Rosel Schwarz.

Über die Aufnahme zum Gastverein beim Herbstkonvent der Schwarzwälder Narrenvereinigung im Oktober freuen sich nicht nur die Bergesel Fürstenberg, sondern auch die Patenzunft Gauchenzunft Döggingen sowie das Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung. (Von links) Martin Friedrich, Lukas Binninger, Anne-Rosel Schwarz, Karlheinz Bähr, Jonas Preis und Maria Mayer. | Bild: Andrea Hauger

„2017 wurden sie als Anwärterzunft in unsere Vereinigung aufgenommen und seit dem Herbstkonvent 2023 sind sie Gastzunft. Ich bin stolz auf diesen jungen Verein, der es mit viel Herzblut und Einsatz in dieser kurzen Zeit geschafft hat“, so Schwarz weiter.