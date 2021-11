Eigentlich sind die drei wöchentlichen Corona-Tests für die Schüler der Region längste Routine. Die Corona-Maßnahmen führen dennoch immer wieder zur Verunsicherung bei Eltern und Kindern. So reagieren Schulen in Hüfingen und Donaueschingen.

An der Lucian-Reich-Schule sind die Erst- bis Zehntklässler schon im Schnelltesten geübt. So schätzt es jedenfalls die Schulleiterin Ruth Zacher ein. 604 Schüler besuchen die Gemeinschaftsschule in Hüfingen, die Kinder werden von 62 Lehrerinnen und