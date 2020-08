Mit Bettina Kuhn, Sebastian Schnitzer sowie Gregor Lange & Tommy Sausen sollen die Zuhörer am Freitag voll auf ihre Kosten kommen, verspricht die Stadtverwaltung Hüfingen in einer Mitteilung. Auch am Samstag sei mit Achim Meder sowie Zico Gonzales & Fabi Huge beste Unterhaltung garantiert. Ein gleichzeitiger Auftritt von Hansy Vogt, wie aufgrund einer entsprechenden Presseinformation in der Montags­ausgabe fälschlicherweise angekündigt, findet nicht statt. Anlässlich der Veranstaltungsreihe „Urlaub daheim“ ist der Schosenweg an diesen Tagen jeweils von 19 bis 23 Uhr ab der Bahnlinie bis zum Römerbad in beide Richtungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Hammeltal.

Anmeldung ist erforderlich

Aufgrund der Dokumentationspflicht der Corona-Verordnung ist es erforderlich, sich für die die Veranstaltungen anzumelden und bei kostenpflichtigen Veranstaltungen eine Karte im Vorverkauf zu erwerben. Die Anmeldung erfolgt im Rathaus, Bereich Tourismus-Kultur entweder telefonisch unter (07 71) 60 09 19 oder per E-Mail unter tourismus-kultur.de.de. Die Hygieneregeln müssen beachtet werden. Der Kartenverkauf findet während den Öffnungszeiten der Hüfinger Tourist-Information montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr, sowie montags, dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr statt.

Informationen im Internet:

http://www.huefingen.de