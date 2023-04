Eine 62-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Behla auf der B27 unterwegs. Kurz vor Behla geriet sie laut Polizei auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem VW Passat eines 37-Jährigen frontal zusammenstieß.

Durch den heftigen Zusammenstoß überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin des BMW soll laut Polizei auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Auch sie wird beim Zusammenstoß schwer verletzt. | Bild: Fröhlich, Jens

Der Fahrer des Passat wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mithilfe einer Rettungsschere aus dem Auto befreit werden.

Der Fahrer des Passat wird bei der Kollision schwer verletzt. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Polizei sperrte die Bundesstraße für die Landung der beiden Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen und Christoph 54 aus Freiburg sowie für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett, was im Feierabendverkehr zu langen Staus führte.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge stehen auf der B27. Autofahrer versuchen den Stau über eine Nebenstraße zu umfahren. | Bild: Fröhlich, Jens

Der schwer verletzte Passatfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber Christoph 54 in eine Unfallklinik.

Der Rettungshubschrauber Christoph 54 hebt ab und bringt den schwerverletzten Fahrer des Passat in ein Klinikum. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Unfallverursacherin brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hubschrauber aus VS konnte ohne Verletzte an Bord wieder abheben.

Christoph 11 hebt ab Video: Fröhlich, Jens

Neben Kräften des DRK und der Polizei war die Feuerwehrabteilung Hüfingen unter der Leitung von Zugführer Martin Weiß mit 25 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich neben der Personenrettung um en Brandschutz und auslaufende Flüssigkeiten.

Der BMW ist durch den Zusammenstoß umgekippt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro.