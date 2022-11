Freudige Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig auf der B27 bei Hüfingen unterwegs sind. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitgeteilt hat, sind die dortigen Arbeiten an der Brücke, die bei Hüfingen über die B31 führt, soweit abgeschlossen, dass sie ab Freitagnachmittag, 11. November, wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden kann. Das bedeutet auch: die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B31 im Bereich der Brücke wird aufgehoben.

Wer rund um die Brücke in den nächsten Tagen noch beschäftigte Arbeiter beobachtet: Laut RP würden lediglich noch Restarbeiten außerhalb des fließenden Verkehrs vorgenommen. Was dann noch aussteht, das seien einige kleinere Risse in den Betonwiderlagern. Sie sollen im kommenden Frühjahr wieder repariert werden. Dies habe jedoch keinen Einfluss mehr auf den Verkehr.

Zwei Wochen Überschreitung

„Die Sanierung der Brücke, die im Frühjahr begonnen wurde, beinhaltete zum Teil tief in den Bestand eingreifende Arbeiten, die wie geplant umgesetzt werden konnten. Rechtzeitig vor Einsetzen der kühlen Witterung wurde in den letzten Tagen noch der letzte Teilbereich des Brückenhohlkastens neu betoniert“, erklärt Projektleiter Wolfgang Thedy von der RP-Außenstelle in Donaueschingen. „Mit nur zwei Wochen Überschreitung erfüllte die Baufirma auch in schwierigen Zeiten den eng gestrickten Zeitplan von acht Monaten“, so Thedy weiter.

Die kleinen Verzögerungen seien darauf zurückzuführen, dass das Material für die Baustelle nicht immer planmäßig lieferbar gewesen sei. Auch habe es bei der Sanierung der fast 50 Jahre alten Brücke die eine oder andere unangenehme Überraschung gegeben.

Kurz nach Inbetriebnahme der Baustelle im Frühjahr war es zu einigen Problemen mit dem Verkehr gekommen. Etliche Fahrzeuge nahmen ihren Weg mitten durch Pfohren. Verstärkt wurde das noch durch eine weitere Baustelle in der Region. So wurde parallel der Geisinger Kreisel gerichtet.