von sk

Die Polizei sucht Zeugen zu einem erneuten Versuch, einen Parkscheinautomaten beim Parkplatz am Riedsee aufzuhebeln. Den Tätern gelang es allerdings nicht, das Münzgeld zu entnehmen. Der Automat wurde jedoch beschädigt, wobei die Polizei den Sachschaden auf mehrere hundert Euro schätzt. Bereits im vergangenen Sommer war es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771/837830, in Verbindung zu setzen.