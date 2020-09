Laut Mitteilung der Polizei beschädigte gegen 17.30 Uhr an der Donaueschinger Straße ein unbekannter Autofahrer eine Steinmauer und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30, in Verbindung zu setzen.