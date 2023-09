Ein halbes Jahrhundert ist Alt-Bürgermeister Anton Knapp bereits Mitglied der SPD. Das feierte jüngst der Ortsverein Hüfingen, wie dieser mitteilt. Zu den Gästen zählten der ehemalige Innenminister Baden-Württembergs, Reinhold Gall, die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Machbaur (beide SPD) sowie Landrat Sven Hinterseh (CDU). Durch den Abend im Hüfinger Stadtmuseum führten die Ortsvereins-Vorsitzende, Henrieke Knust, und Mete Ünal.

An diesem Abend sei man sich einig gewesen: Anton Knapp hat in 50 Jahren Parteimitgliedschaft Großes vollbracht. Und zwar nicht nur in seinen fast 28 Jahren als Bürgermeister, sondern auch in zahlreichen Gremien. In manchen sei er auch heute noch vertreten. Da, wo er wirke, werde er für seinen besonnenen Führungsstil und seine ruhige, abwägende Art geschätzt, heißt es weiter. Reinhold Gall, der dem Jubilar die goldene Ehrennadel ansteckte, unterstrich: „Er war kein Polterer. Er war ein Gestalter. Anpacker. Schaffer.“ Das Hüfinger Stadtbild spreche dafür, dass Anton Knapp hier lange das Ruder in der Hand hatte.

Landrat Sven Hinterseh lobte die wertvolle Zusammenarbeit mit Knapp im Kreistag. Er schätze Knapps Expertise und hob seine Weitsicht hervor. Er sei ein Visionär, was den lokalen Umweltschutz anging. So ließ Knapp beispielsweise das erste Windrad der Region errichten und stehe als Beispiel dafür, dass die Sozialdemokraten sich in umweltpolitischen Themen keinesfalls zu verstecken bräuchten.

Fraktionskollege aus dem Kreistag, Nicola Schurr, sowie die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion des Hüfinger Gemeinderates, Kerstin Skodell, lobten Knapps sozialdemokratische Errungenschaften. So setzte er etwa den Grundstein zur Gemeinschaftsschule und zum Neu- und Umbau des Schulcampus. „Auch das Hallenbad und die Sauna sind Errungenschaften, die aus Hüfingen nicht mehr wegzudenken sind und an sein Nachwirken erinnern“, so Skodell. Beide betonten, dass Knapp es verstehe, immer den richtigen Weg, den Weg des Kompromisses, zu suchen und zu finden.