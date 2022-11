von Roland Sigwart

Das Motto der Hüfinger Fasnet für 2023 lautet „Hifinger Fasnets-Zirkus“. Das legte die Hüfinger Narrenzunft bei der Generalversammlung am Freitag fest. Damit möchte die Zunft das bunte Miteinander in der großen Hüfinger Fasnetfamilie betonen. Der Button hierzu zeigt das Hüfinger Fastet-Original Otto Böhm.

Baar „Mir ging ganz schön das Klämmerle“: So hat Gebhard Merz die ausgefallene Fasnet 1991 erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Sorgt die Frauenquote bei der Hüfinger Narrenzunft möglicherweise künftig dafür, dass sich an der Spitze der Hüfinger Narren wieder mehr Narrenräte beziehungsweise Narrenrätinnen engagieren? Diese Frage wurde im Gasthaus Ratsstube in den Raum geworfen.

Zunftmeister wünscht ausführliche Diskussion

Hintergrund: Die Hüfinger Narrenräte sind schon längst kein Elferrrat mehr, derzeit sind es nur sechs Narrenräte an der Spitze der Zunft. Aus diesem Grund wurde aus Reihen der anwesenden knapp 40 Narren die künftige Zulassung von weiblichen Narrenräten angeregt. „Das wird nicht kurzfristig entschieden, sondern ausführlich diskutiert werden müssen“, so die Reaktion von Zunftmeister Christoph Köhler auf den Vorschlag.

Hüfingen Böse Stürze und aggressive Kinder: Auf dem Mundelfinger Schulhof staut sich der Bewegungsdrang Das könnte Sie auch interessieren

Köhler wurde bei der Versammlung einstimmig im Amt bestätigt. Die Zunftkasse führt aktuell Köhler kommissarisch mit einem externen Steuerberater. Norbert Huppert übernahm das Amt des Kassenprüfers von Hans-Martin Roßhardt und wacht künftig an der Seite von Thomas Schmid über die Kassenführung.

Kritik an bürokratischen Genehmigungen

Danke für eine spontane, ungeplante und improvisierte Fasnet auch in schwierigen Corona-Zeiten sagte Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier den Narrenzunftverantwortlichen.

An die Verwaltung beziehungsweise speziell an das Landratsamt gerichtet war die Kritik der Narren, dass sich Umzugsgenehmigungen überaus zeitaufwendig und höchst bürokratisch gestalten.

Hüfingen Runter vom Gaspedal: Auf diesen Straßen soll in Hüfingens Innenstadt bald Tempo 30 gelten Das könnte Sie auch interessieren

Bevor die Hüfinger Narren nächsten Jahr endlich wieder eine „richtige Fasnet“ feiern wollen, stehen wieder Besuche von größeren Narrentreffen auf dem Schirm. So geht es am 21. und 22. Januar zum Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) nach Möhringen.

Dorthin können die Hüfinger allerdings nur mit dem Ringzug gelangen, da aus bürokratischen Gründen nicht genügend Busse zur Verfügung stehen. Denn Linienbusse ohne Sicherheitsgurte sind für Narrenfahrten nicht mehr zugelassen.

Mit dabei in Behla und Donaueschingen

Am 29. Januar mischen die Hüfinger beim Jubiläums-Narrentreffen der Wetti-Zunft in Behla mit und am Fastnachtsonntag, 23. Februar, bereichern die Bregstädter den großen Umzug in Donaueschingen.