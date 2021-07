von Rainer Bombardi

Erstmals in seiner knapp 70-jährigen Vereinsgeschichte meldet der FC Hausen vor Wald zu Beginn der neuen Saison eine zweite Herrenmannschaft für den Fußbll-Ligaspielbetrieb an. Wenn ein Verein ein zusätzliches Team ins Rennen schicken kann, ist das immer eine gute Nachricht, heißt das doch, dass es eine zunehmende Zahl von Aktiven gibt. Für den FC Hausen vor Wald aber ist diese Nachricht mehr als nur gut; sie ist für den FC einfach überragend.

Dass eine zweite Mannschaft entstanden ist, ist nämlich umso erstaunlicher, als dass der Verein vor einem Jahr praktisch am Boden lag. Damals hatte der SV Döggingen unerwartet die Spielgemeinschaft aufgekündigt. Der FC Hausen vor Wald und fünf aktive Spieler – zu ihnen gehörte auch der Vorsitzende Reinhard Albicker – standen vor einer ungewissen Zukunft.

Einer der Initiatoren der Neugründung einer aktiven Mannschaft: der Vereinsvorsitzende Reinhard Albicker, selbst aktiver Spieler. | Bild: Rainer Bombardi

Doch anstatt Trübsal zu blasen, beschlossen die Mitglieder des FC Hausen vor Wald in der Jahresversammlung, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Das Projekt „Neugründung Aktive 2.0“ war geboren. Mit ihm wurde der Begriff der Wolfsbühlkicker wiederbelebt, der sich an den Namen des gleichnamigen Gewanns anlehnt, auf dem sich das Trainingsgelände befindet.

Mit Mario Machado und Luis da Silva Goncalves verpflichtete der FC Hausen vor Wald ein Trainerteam, das sich auf die Herausforderung Wiederaufbau der aktiven Mannschaft einließ. Hinzu kam, dass sich das Duo zu keinem Zeitpunkt scheute eine aktive Mannschaft aufzubauen, zu der sich Spieler anmelden konnten, die seit längerem nicht mehr Fußball gespielt oder überhaupt noch wenig Erfahrung mit dem Sport hatten.

Das Vereinsgelände im Wolfsbühl bietet dem Kreisligisten optimale Voraussetzungen zum Trainieren. | Bild: Rainer Bombardi

Bereits im Vorjahr zeichnete sich nach der Vorbereitung ein erfolgreicher Verlauf des Projekts Neugründung ab. Der mit einem kleinen Kader in die Kreisliga B- gestartete FC Hausen vor Wald holte den einen oder anderen Punkt undhielt auch nach dem Pandemie-bedingten Saisonabbruch den Kontakt zu den Spielern aufrecht. Er lud einmal wöchentlich zum Online-Training ein und erhielt während dieser Zeit einen immer größeren Zuspruch.

Inzwischen sind 13 ehemalige Spieler wieder zum FC Hausen vor Wald zurückgekehrt und der Kader ist auf eine Stärke von 32 Spielern angewachsen. Unter ihnen befinden sich auch solche, die längere Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Inspiriertes Trainerteam

Die Gründung einer zweiten aktiven Mannschaft ist eine logische Folge. Vorsitzender Albicker ist überrascht von einer derartigen Resonanz. Sie war selbst in den glorreichen Zeiten Anfang der 2000-er Jahre nicht so groß, als der Verein für zwei Spielzeiten in der Bezirksliga mitwirkte.

Es gibt wohl mehrere Ursachen die zu einer erfolgreichen Wiederbelebung der aktiven Mannschaften und des Vereinslebens führten. Die Begeisterung, mit der sich die Spieler am Training beteiligen, und die Mund-zu Mund Propaganda gehören sicherlich dazu.

Guter Teamgeist

Das Vereinsgelände mit seinen zwei Fußballplätzen und einem eigenen Vereinsheim bietet sehr gute Trainingsvoraussetzungen und ist durchaus konkurrenzfähig mit den Sportanlagen anderer Vereine in der Kreisliga.

Seit Jahren gibt es im Nachwuchsbereich in nahezu allen Altersklassen erfolgreiche Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen SV Mundelfingen, SV Döggingen und dem SV Ewattingen. Zudem prägen reichlich Teamgeist und Gemeinschaftssinn die Trainingseinheiten der Aktiven.

Ideen fürs Vereinsleben

„Der Erfolg und die Motivation kehren wieder zurück“, freut sich Vorsitzender Albicker, der gemeinsam mit dem Vorstand über eine neue Bewässerung für die Sportplätze diskutiert. Nach dem Abklingen des Infektionsgeschehens führt der Verein wieder Alteisensammlungen durch.

Auch ein Aktionstag oder eine kulturelle Veranstaltung sind geplant. Auch in dieser Hinsicht nimmt das Vereinsleben beim FC also wieder neu Fahrt auf.