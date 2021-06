Hüfingen vor 37 Minuten

Auf einem Parkplatz im Hüfinger Lindenpark: Unbekannter fährt Auto an und haut ab

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag, 21. Juni, zwischen 16.30 und 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße „Lindenpark“ in Hüfingen.