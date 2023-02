In Hüfingen entsteht neuer Wohnraum. Das neue Baugebiet Loretto soll direkt hinter der gleichnamigen Kapelle entlang der Dögginger Straße entstehen. Schon bald soll es hier mit der Erschließung losgehen.

Doch bevor das passieren kann, steht noch etwas anderes an. Dass Hüfingen ein schöner Fleck zum Wohnen ist, das weiß man schon länger. Um genau zu sein, seit der Antike, wie etwa das Römerbad als materielles Zeugnis beweist.

Auch an anderen Stellen in der Region wurden dabei schon bedeutende Funde aus der Vergangenheit wieder ans Tageslicht befördert.

Das neue Gebiet befindet sich nicht weit entfernt vom Römerbad. Daher rollen voraussichtlich am Montag, 20. Februar, dort erst mal die Bagger an, um die archäologischen Verhältnisse zu klären, heißt es aus dem Hüfinger Rathaus.

Siedlungsreste nachgewiesen

„Das Baugebiet Loretto erstreckt sich in seiner westlichen Ausdehnung auf ein archäologisches Kulturdenkmal“, erklärt Matthias Nicke, Gebietsreferent beim Landesamt für Denkmalpflege. Neben dem bekannten römischen Kastell des ersten bis zweiten Jahrhunderts nach Christus und weiteren römischen Bauresten und Bestattungen wurden auch ältere Siedlungsreste der Latènezeit und der Urnenfelderzeit in diesem Bereich nachgewiesen. Die Urnenfeldzeit datiert dabei etwa ins zehnte bis neunte Jahrhundert vor Christus.

Um für die anstehende Erschließung das Baugebiets Planungssicherheit zu erstellen und Verzögerungen zu vermeiden, empfahl das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart der Stadt Hüfingen Voruntersuchungen.

Bereits 2021 habe man geophysikalische Prospektionen durchgeführt. Hierdurch seien mögliche Siedlungsreste, wie Gruben und Gräben, nachgewiesen worden. „Seit Ende 2022 werden Teilbereiche des Baugebiets zudem durch eine systematische Metallsondenprospektion untersucht“, sagt Nicke.

Münzen gefunden

Neben mehreren neuzeitlichen Münzen konnte dadurch bisher auch eine römische Münze geborgen werden. Die letzte Phase der Voruntersuchungen finde nun in Form archäologischer Sondagen statt. „Diese werden innerhalb des Kulturdenkmals durch eine von der Stadt Hüfingen beauftragte Grabungsfirma durchgeführt. Der angrenzende Bereich des Baugebiets hingegen wird durch das Landesamt für Denkmalpflege sondiert“, so Nicke weiter.

Wie lange soll das dauern?

Wie bei etlichen Baumaßnahmen ist auch der Beginn der Grabungen witterungsabhängig, „insbesondere gefrierende Böden könnten gegebenenfalls zu Verzögerungen führen“, erklärt Matthias Nicke. Für den Zeitplan veranschlagt das Landesamt momentan circa acht Wochen.

Wie läuft es genau ab?

„In der Regel werden im Rahmen einer solchen archäologischen Prospektion mit einem Bagger mehrere Gräben, so genannte Sondageschnitte, parallel über das Untersuchungsgebiet gezogen“, sagt Nicke.

In diesen Bereichen werde der Oberboden abgetragen und die darunterliegende Fläche abgezogen. Dadurch lassen sich als Verfärbung mögliche Gruben, Gräben, Hausgrundrisse, Pfostenlöcher oder Gräber sowie Fundamentreste erkennen und so etwa Siedlungen oder Bestattungsplätze erfassen. „Nach Abschluss der Grabungen werden die so gewonnenen Informationen ausgewertet und bewertet“, erklärt Matthias Nicke.

Und wenn etwas entdeckt wird?

Gibt es dadurch Probleme für das Baugebiet, sollten tatsächlich historische Hinterlassenschaften bei der Loretto-Kapelle entdeckt werden? Sollte sich durch die Voruntersuchungen herausstellen, dass sich in ihrer archäologischen Substanz weitere Kulturdenkmale erhalten haben, dann gebe es laut Denkmalamt zwei Möglichkeiten, mit diesen Denkmalen umzugehen.

„Je nach Größe, Lage und Umfang könnten die Denkmale möglicherweise erhalten werden, indem die Planungen diese entsprechend berücksichtigen, etwa könnten Grünanlagen, Spielplätze oder nicht unterkellerte Gebäude entsprechend angelegt werden“, so Nicke.

Sollte dies nicht möglich sein, müssten sie fachgerecht ausgegraben werden, um so zumindest ihren dokumentarischen Wert zu erhalten.

Für das Bauprojekt der Stadt gibt der Experte des Landesamtes für Denkmalpflege zumindest in dieser Sache Entwarnung: „In beiden Fällen steht nach derzeitigem Kenntnisstand dem geplanten Baugebiet aus denkmalfachlicher Sicht nichts grundsätzlich im Wege.“