Hüfingen vor 4 Stunden

Antragssteller räumt Fehler ein: Jetzt gibt es Infos zum umstrittenen Mobilfunkmasten in Fürstenberg

Gleich zweimal fiel der Bauantrag in den vergangenen Wochen in den kommunalen Entscheidungsgremien durch. Jetzt geht er mit besseren Chancen erneut in die Beschlussvorlage: Auch wenn kein Planer in Hüfingen war.