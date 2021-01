von Andrea Wieland

Ein kreatives, fasnetfreudiges Dorf: So lässt sich Hüfingens Ortsteil Behla sehr gut beschreiben. Denn in dem Dorf gibt es vielerlei kreative Narren. „Bei unserer Generalversammlung, welche traditionell am 11. November stattfindet, wird das kommende Fasnet-Motto ausgesucht. Das Motto wird von den Vereinsmitgliedern vorgeschlagen und im Anschluss wird abgestimmt. Danach haben alle Narren Zeit, um sich entsprechend dem Motto etwas für die Fasnet zu überlegen“, erklärt Narrenvater Georg Vetter.

Häs ist ein echter Blickfang

Und die Überlegungen haben es in sich: Es wird gebastelt, getüftelt und gewerkelt, was das Zeug hält. Neben aufwendigen Kostümen werden Programmpunkte für den bunten Abend am Fasnetsamstig überlegt und eben auch Gruppenkostüme und Wagen gebaut, denn in Behla gibt es mehrere Umzüge, bei welchen das Häs ausgeführt werden kann: „Unsere Dorffasnet startet am Schmutzigen Dunnschtig bereits in den Morgenstunden. Dort treffen sich die unterschiedlichen Gruppen nochmals und nehmen den Feinschliff an ihren Kostümen und Wagen vor“, sagt Georg Vetter. Bei der Kindergartenbefreiung muss dann alles sitzen, denn dort sieht der Rest des Dorfes dann zum ersten Mal das Kostüm der anderen.

Baar Die Fasnet findet einen Weg: Mit welchen Ideen die Narren auf der Baar auch während der Corona-Krise Fasnacht feiern Das könnte Sie auch interessieren

„Unsere Behlaer Narren überraschen mich jedes Jahr aufs Neue mit ihrer Kreativität. Es gibt eher traditionelle Gruppen, das heißt Gruppen, welche bereits jahrelang zusammen etwas überlegen. Oder immer wieder neue Gruppen, welche sich zusammenfinden. Ganz besonders freut mich, dass mittlerweile auch unsere Dorfjugend sich zu einer eigenen Gruppe zusammengefunden hat“, so Vetter. Das heißt also: Von Jung bis Alt sind alle Behlaer kreativ unterwegs.

Aufruf zum Schmücken der Häuser

Auch in diesem Jahr sind die Behlaer aufgefordert, kreativ zu sein: „In diesem Jahr wollen wir unseren Narren eine ganz besondere Aufgabe stellen, sie sollen kreativ sein und ihre Häuser schmücken“, sagt Narrenvater Georg Vetter. Wegen der andauernden Corona-Pandemie ist klar: Es wird eine ganz andere Fasnet, als man es gewohnt ist.