Die Zeiger der Rathausuhr standen auf 18 Uhr, als Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer das Sommerfestival mit dem Fassbieranstich eröffnete. Auf der Festbühne war der Musikverein Döggingen zu Gast, der in den ersten Stunden auf drei heiße Festtage einstimmte. Zahlreiche Besucher waren bereits vor Ort und die Sitzplätze auf den Bierbänken in der der alten Schlossstraße waren heiß begehrt. Die Helfer am Crêpes-Stand oder in der Festküche hatten noch einmal Zeit, kurz durchzuatmen, danach zog der Betrieb immer mehr an und auch die Aktiven im Service hatten kaum mehr eine ruhige Minute. Der Besucherstrom in Richtung Festmeile stieg kontinuierlich an und schon bald war ein Durchkommen nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich.

Rundherum zufrieden waren bereits zu diesem Zeitpunkt die Organisatoren von Bläserjugend, Musikkapelle und Männergesangverein. Die monatelange Vorbereitung begann sich zu lohnen. Die Gäste hatten das einzigartige Flair, welches das Fest auf einer der Hauptdurchgangsstraßen des Ortes ausstrahlt, auch nach vierjähriger Pause nicht vergessen.

Dicht gedrängt standen die Zuhörer während des Auftritts von „Brass 27“ vor der Festbühne, welchen sie stundenlang mit lautstarkem Beifall, Klatschen und Tanz begleiteten. Die Begeisterung des Publikums motivierte die Mitglieder ihr vielfältiges Blasmusik-Repertoire zu präsentieren. In ihrer noch jungen Karriere hatte die regionale Formation „Brass27“ noch nie vor einer derartigen Zuschauerkulisse die Stimmung zum Kochen gebracht. Dennoch bestanden „Brass27“ ihre Feuertaufe mit Bravour und entpuppten sich als weitere Bereicherung der Blasmusikszene auf der Baar.

Inzwischen war auch in der erstmals angebotenen Cocktailbar Hochbetrieb. In der DJ- und Discobar im Hagästall war die maximal erlaubte Besucherzahl ohnehin im Nu erreicht. Die Party auf der alten Schlossstraße war auf ihrem ersten Höhepunkt angelangt. Außerhalb des Festgeländes war der Bereich zwischen Kirche, Schule und Bürgerhalle stark frequentiert.

Doch wer dachte, die Besucher wollten sich eine kurze Verschnaufpause vom Festbetrieb gönnen, hatte sich geirrt. Der Bereich um die Schule ist eine der wenigen Stellen im Ort, an welcher ein ungehinderter Mobilfunkempfang möglich ist. Aktuell laufen die Arbeiten zur Errichtung eines Mobilfunkmastes auf dem Auenberg, sodass es dieses Problem während des Festes im kommenden Jahr nicht mehr geben sollte. Im kommenden Jahr sollte auch der Mangel an Bauzäunen im Bauhof Hüfingen kein Problem mehr darstellen. Derzeit sind alle aufgrund der Bauarbeiten rund um die Schaffhauser Straße im Einsatz.

„Zum Glück sind wir im Bauhof in Blumberg fündig geworden,“ lacht Johannes Straub, der darauf verweist, dass diese Leihe der Blumberger Zäune gegenüber den Vorjahren nicht gratis war. Eine kleine Hoffnung auf eine Erstattung dieser Kosten durch die Stadtverwaltung bleibe. Der Sonntag war Familientag und knüpfte da an, wo der Samstag endete. Die Besucher feierten dicht gedrängt in der Schlossstraße.