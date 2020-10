In Fürstenberg soll an der Brunnenstraße das bereits abgerissene Pumphäuschen mit Unterbau einem neuen Vereinsheim weichen. Die Neugestaltung der Fläche läuft. Die dafür notwendigen Mittel wurden im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Wie die Stadtverwaltung Hüfingens jüngst im Gemeinderat informierte, wurden sämtliche noch notwendigen Gutachten eingeholt, sodass die Baugenehmigung erteilt werden konnte. Im November sollen die Bauarbeiten, die bis Ende des kommenden Jahres fertigzustellen sind, beginnen. 1,2 Millionen stehen im Investitionshaushaltsplan für die Maßnahme zur Verfügung.

Stillstand wegen römischer Funde

Der Abriss des Pumphäuschens erfolgte in Eigenleistung, was unter anderem den Hüfinger Stadtrat Adolf Baumann, FW/FDP/UWV-Fraktionssprecher, freut. Es sei toll, dass die Fürstenberger vorangehen und das Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen.

Auch der Architekt Rüdiger Münzer sagte: „Fünf bis zehn Personen sind immer da, die Fürstenberger helfen tatkräftig mit.“ Einen kurzen Stillstand habe es wegen möglicher römischer Funde gegeben. Das Denkmalamt sei deshalb vor Ort gewesen und habe Bohrungen gemacht. Gefunden wurde aber lediglich eine Tonscherbe, so Münzer. Im Anschluss ging es ihm zufolge mit geologischen Untersuchungen weiter.

Wie Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier berichtete, werde man das Vereinsheim später selbstverständlich entsprechend nutzen können. „Die Fürstenberger wollen das Vereinsheim“, sagte er deutlich. Dennoch wies der Verwaltungschef bereits jetzt auf die Einhaltung der Nachruhe hin.

Ein Vereinshaus mit drei Etagen entsteht am Ortsrand des Dorfes Fürstenberg an der Brunnenstraße zwischen zwei Wohngebäuden. | Bild: Roland Sigwart

In seiner Sitzung beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Rohbau- und Holzbauarbeiten. Dadurch kann das Bauvorhaben in seine nächste Etappe gehen. Als nächstes wird laut Rüdiger Münzer mit dem Abbruch der Brunnenkammer begonnen – einem „monströsen Bauwerk aus reinstem Beton“. Die Arbeiten würden sowohl durch eine Firma, als auch in Eigenleistung ausgeführt.