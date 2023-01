Ausnahmezustand in Behla: Der steht am kommenden Wochenende bevor. Dann strömen die Narren anlässlich des 50. Geburtstags der Wetti-Zunft in den Hüfinger Ortsteil, um über das Wochenende ausgiebig zu feiern. Es gibt Umzüge und eigens für das Treffen wird in Behla ein komplettes Narrendorf aufgebaut, in dem die Besucher feiern können. Für die Veranstaltung wird sogar ein Shuttle-Service organisiert.

Dass am Wochenende mitten in Behla ein großer Umzug stattfinden kann, das ist kein Problem. Warum auch? Dazu muss lediglich die mitten durch den Ort führende Römerstraße gesperrt werden. Bei dem Verkehrsaufkommen sorgt das nicht für große Umstände.

Am kommenden Wochenende sind die Straßen in Behla nicht leer wie auf dieser Aufnahme. Dann strömen scharenweise Narren in den Hüfinger Ortsteil. | Bild: Simon, Guy

Noch vor wenigen Jahren wäre das komplett anders gewesen. Wie hätte das Narrentreffen etwa ausgesehen, bevor es die Bundestraßen-Umfahrung rund um Behla gab?

„Da will ich gar nicht dran denken“, sagt Ortsvorsteher Christoph Martin. Er ist davon überzeugt, dass das „ein Riesenakt“ geworden wäre. „Ich hätte dann sicher davon abgeraten, die Veranstaltung so zu machen.“ Und vielleicht wäre sie auch gar nicht mehr machbar gewesen.

2013 mit Ampel

Allerdings gab es schon einmal ein großes Treffen mit Umzug in Behla. Das war 2013. Damals regelte man den Bundesstraßenverkehr mitten durch den Ort mit einer Ampel. „Das jetzt wieder zu machen, da wäre der Aufwand sehr viel höher gewesen“, sagt Zunftmeister Georg Vetter von der Wetti-Zunft.

Zunftmeister Georg Vetter. | Bild: Wettizunft Behla

„Damals die Straße sperren zu lassen, das hätte ein Umleitung über Blumberg und Geisingen bedeutet. Und bei zwei Landkreisen hat jeder so seine eigenen Vorstellungen“, erklärt Vetter. Die Ampel-Regelung habe den Behörden damals gut gefallen.

Hüfingen Die Wetti-Zunft stellt zum Jubilaumsfest ein Narrendorf auf die Beine Das könnte Sie auch interessieren

„Und wenn wir jetzt die Straße zumachen – das interessiert eigentlich niemanden“, so der Zunftmeister weiter. Vetter ist voll im Vorbereitungsmodus. Im Zehn-Minuten-Takt geht sein Telefon: „Es läuft gut“, ist er zufrieden und freut sich auf das Wochenende.

Heute fährt der Laster auf der Straße rechts weiter, an Behla vorbei. Vor 2019 wäre er an dieser Stelle mitten durch Behla gefahren. | Bild: Simon, Guy

Das geht auch Christoph Martin so: „Man freut sich darauf. Es ist bislang mein Höhepunkt in meiner Zeit als Ortsvorsteher.“ Gemeinsam anpacken, das können man in Behla. Wie es hier laufe, das sei außergewöhnlich, sagt Martin.

Vieles hat sich verändert

Vieles habe sich gewandelt, seit mit der neuen Bundesstraßenroute der viele Verkehr ausbleibt: „Ich habe das Gefühl, es ist nicht nur von der Lautstärke her ruhiger geworden. Man hört die Leute auch sagen, dass es Auswirkungen auf das Gemüt hat.“

Sicher habe es nicht für alle positive Effekte gegeben, „die Metzgerei ist geschlossen. Sicher auch ein Stück weit Opfer der Umgehung.“ Dass in den Gaststätten weniger los ist, das sei indes nicht der Fall: „Im Kranz haben die Übernachtungen stark zugenommen“, sagt Martin.

Hüfingen Bis zu 300 Helfer nötig: 2023 organisiert die Wettizunft ein großes Narrentreffen in Behla Das könnte Sie auch interessieren

Einen weiteren Vorteil dürften die Behlaer am anstehenden Wochenende für sich entdecken. Nämlich dann, wenn ausgelassen gefeiert wird – auch auf den Straßen. Kein Problem.