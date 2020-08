von Rainer Bombardi

Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als an einem dieser typischen lauen Sommertage aus einem Haus in der Wutachstraße schwungvolle Musikpassagen die Abendstimmung bereicherten. Das erste Mal nach monatelanger Zwangspause hatten sich die Musiker von „Al Capones Stubenmusik„ zu einer offiziellen Probe getroffen.

Von Beginn an war zu hören, dass in den Monaten der auferlegten Untätigkeit weder ihre gute Laune noch ihr musikalisches Talent auf der Strecke geblieben waren. „Wie alle Musiker, die nach einer derart langen Zeit wieder zusammenspielen, müssen wir uns neu abstimmen und an den Feinheiten feilen“ lacht Bertram Merz als Gastgeber des Abends. Er verweist darauf, dass die Formation plant, in Zukunft verstärkt an Privatfeiern und zu speziellen Anlässen aufzutreten.

Live und unplugged

„Wir sind heiß darauf, live Musik zu machen“, ergänzt Peter Kuhrt, der das Repertoire als eine Mischung aus Klassikern, Schlagern, Gaudi-Musik, Lumpenliedern und anderen Gassenhauern beschreibt. Die Lieder zum Mitsingen und Tanzen bieten ein Konzept, dem die Musikformation seit ihrer Gründung treu geblieben ist.

Dank der unbeschwerten Auftritte ohne Verstärker und andere elektronische Hilfsmittel entsteht eine Leichtigkeit, die bei den Zuhörern spontan gute Laune auslöst. Freilich gehört dazu auch eine gewisse Nähe zum Publikum, weshalb Al Capones Stubenmusik Auftritte auf großer Bühne in der Regel ablehnt.

Band gibt es seit acht Jahren

Das Erfolgskonzept greift inzwischen seit acht Jahren und geht auf ein Fest zurück, das als herbstliches Familienereignis in Mundelfingen konzipiert war und sich Runkelfest nennt. Doch während das Herbstfest rasch zu schwächeln begann, festigte Al Capones Stubenmusik in all den Jahren ihr Repertoire.

Reinhard Mäder erinnert sich: „Wir schrieben das Jahr 2012 als das erste Runkelfest den Mundelfinger Terminkalender im Herbst bereicherte. Die Idee mit der Stubenmusik war geboren“. Hans Kindler und Martin Springindschmitten, zwei der Hauptinitiatoren der neuen Veranstaltungsform, motivierten auf Anhieb zahlreiche Mitbürger und Vereinsvertreter dazu, aktiv mitzuwirken. Unter ihnen waren auch die vier Musiker Bertram Merz, Reinhard Mäder, Heinz Widmann und Peter Kuhrt.

Für sie kam das Runkelfest wie gerufen. Insbesondere, da sie sich seit geraumer Zeit daran störten, dass in Mundelfingen mit Al Capones Erben (ACE), ein damals seit knapp vier Jahrzehnten logierender Gaudi-Ableger der US-amerikanischen Cosa Nostra sein Vereinsleben ohne Musikformation bestritt.

Bertram Merz und Reinhard Mäder gehörten bereits damals dem „Inner Circle“ der ACE an. Es war deshalb für Peter Kuhrt, einem der Taktgeber der Mundelfinger Musikalltags, und Heinz Widmann eine Ehrensache, dem Quartett angehören zu dürfen.

Stubenmusiker machen sich rar

Der erste Auftritt war ein voller Erfolg, doch in der Folge machten sich die Stubenmusiker rar: Sie beschränkten ihre Aufritte auf spezielle Anlässe und Privatfeiern. Werbewirksam präsentierten sie sich während der Gala zum 40. Geburtstag von Al Capones Erben in der Öffentlichkeit.

Immer wieder wirkten Gastmusiker in der Formation mit, und für Heinz Widmann hatte Frank Guggelberger den Part des Gitarristen übernommen. Inzwischen zogen weitere Jahre durchs Land. Al Capones Stubenmusik behielt ihr Konzept bei, vor allem während Privatfeiern, Betriebsfesten oder zu speziellen Anlässen in Aktion zu treten.

Gute Laune und Gangsterkluft

In ihrer schwarzen Gangsterkluft mit Anzug, Hut und Sonnenbrille bereicherten sie mit ihrer guten Laune jede Veranstaltung. „Wir spielen absolut live um möglichst authentisch auf unser Publikum zu wirken“, erklärt Reinhard Mäder. Er freut sich darauf, mit Al Capones Stubenmusik bald wieder durchstarten zu können.

Im Dögginger Julian Follwaczny fand sich ein Gitarrist, der das Quartett ideal ergänzt. Peter Kuhrt bleibt weiterhin der Taktgeber am Cajon, Bertram Merz der Mann am Kontrabass und Reinhard Mäder der Musiker an der Klarinette.